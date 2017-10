PERSIAPAN Achintya Nilsen sebelum Goes To Miss World 2017 semakin mantap. Di samping melakukan project beauty with a purpose demi mendapatkan fast track, dia juga mengikuti kelas modelling yang menjadi bekal agar anggun jalan di catwalk.

Hari ini, Tya, sapaan akrabnya, mengikuti kelas modelling terakhir yang dibimbing oleh Coach Wendy Masko. Gadis Bali tersebut, latihan jalan tak hanya menggunakan high heels, tetapi juga gaun yang bakal dikenakan saat lenggak-lenggok di panggung Miss World 2017.

Meski mengikuti kelas modelling hingga menjelang keberangkatannya ke Tiongkok, Tya sudah lihai jalan di catwalk. Karena itu, dia sangat percaya diri bisa mengalahkan ratusan putri cantik dari berbagai belahan dunia.

Bagi Tya, bekal percaya diri sangat penting diterapkan agar dia tak menjadi kesulitan. Apalagi, gadis 18 tahun itu akan menghadapi panggung Miss World 2017 yang super megah kelas dunia.

"Ini latihan terakhir saya kelas modelling. Saya sudah semakin percaya diri saat jalan di atas catwalk," katanya di sela Kelas Modelling di MNC Tower 2, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Kamis (12/10/2017).

Saat jalan di catwalk, Tya mendapat tantangan harus lenggak-lenggok menggunakan high heels dan gaun yang berat. Namun, alumni Green School Ubud Bali itu tetap memupuk rasa percaya diri tinggi dan memantapkan tugasnya saat mengikuti kontes kecantikan ini.

Tak hanya itu, gadis penyuka lasagna buatan ibunya sangat bangga bisa menghadapi panggung Miss World 2017. Momen ini tak bakal dilupakannya sepanjang hidup.

"Saat masuk panggung Miss World 2017 saya yakin feel-nya beda. Walaupun sangat jarang di catwalk, ada rasa bangga di sini," terangnya.

Pada kesempatan sama, Coach Wendy membeberkan perkembangan kemampuan Tya saat berlatih jalan di catwalk. Miss Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat tersebut menunjukkan perkembangan yang luar biasa tak diduga.

"Awalnya Tya tidak bisa jalan di catwalk. Tapi dia terus latihan, sampai kelas terakhir hari ini perkembangannya bagus," ujar Wendy.

Bahkan, saat latihan, kaki Tya menjadi lecet akibat penggunaan high heels yang lumayan tinggi. Belum lagi, dia harus mengenakan gaun yang unik dan glamor untuk malam penobatan.

"Kaki Tya pada awalnya sampai lecet-lecet, tapi dia terus berlatih dan fokus," imbuhnya.

Dengan mengikuti coaching modelling, menurut Direktur Star Harvest Academy

Lingga Suwahjo, Tya diharapkan mampu menjadi top model kelas internasional yang tak mungkin diperoleh oleh semua wanita cantik di Indonesia. Gadis penyuka lasagna itu juga bisa meraih mahkota Miss World 2017.

"Tya butuh latihan intens supaya bisa menjadi top model. Rasa percaya dirinya bagus dan menurut saya bisa mendapatkan juara satu di malam final Miss World 2017 nanti," pungkas Lingga.

