VICTORIA BECKHAM dikenal dengan bentuk tubuhnya yang selalu konsisten slim.

Well, tentunya untuk menjaga bentuk tubuhnya yang seolah tidak berubah sedikit pun dari zaman masih gadis hingga sekarang ini. Tentulah olahraga saja tidaklah cukup, di mana ini artinya Victoria juga menunjangnya dengan pola makan yang sehat.

Seperti yang belum lama ini ramai diberitakan, di mana ia membocorkan menu kudapan apa yang ia buat untuk anak-anaknya sepulang sekolah, yakni biji labu kuning dan kacang pinus panggang disiram dengan Aminos organik.

Setelah mengungkapkan menu sehat untuk anak-anaknya, kini Victoria kembali memperlihatkan menu yang ia konsumsi untuk sarapan. Well, ternyata menu sarapan seorang Victoria bisa dibilang sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan, pasalnya sebagaimana diwarta Mirror, Kamis (12/10/2017) wanita 43 tahun ini diketahui mengonsumsi dua sendok makan cuka apel sebagai menu sarapannya.

Hal ini diperlihatkan langsung oleh Victoria melalui foto di fitur Instastory akun Instagram pribadinya.

"Be brave! Two tbsp first thing on an empty tummy! x," tulis Victoria sebagai keterangan fotonya tersebut.

Tidak hanya itu, setelahnya melalui video singkat masih di fitur Instastory nya, seusai mengonsumsi cuka apel, sahabat karib aktris terkenal, Eva Longoria ini berlanjut sedang menyiapkan minuman smoothie untuk dirinya dan juga para anggota keluarga Beckham yang lainnya di dapur.

Dalam video tersebut terlihat ada beberapa buah-buahan yang ditaruh di dalam sebuah mangkuk kecil, mulai dari apel hijau, kiwi, jeruk, brokoli, bayam, chia seeds organik dan juga air kelapa alias coconut water. Di mana kesemua bahan ini diolah Victoria menjadi minuman green smoothie.

"Green smoothie for the Beckhams! X," tulisnya singkat.

Hmm, dengan menu sarapan super sehat seperti ini pantas saja tubuh Victoria masih tetap ramping seperti dulu serta memiliki stamina optimal untuk menjalani segala aktivitasnya yang sangat mobile sebagai seorang desainer kenamaan dunia. Bagaimana menurut Anda, apakah menu ala Victoria ini terlalu sehat atau tidak?

(ren)