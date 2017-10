MANIS dan asin, adalah dua rasa yang cukup sering ditemui di berbagai hidangan lezat. Meskipun berlawanan, hal itu tidak menghentikan kita untuk menyantap makanan asin yang dicampurkan dengan saus bercita rasa manis. Contohnya seperti mencelupkan kentang goreng ke dalam frosty cokelat atau bahkan menjadikan nanas sebagai topping pizza.

Fakta tersebut membuat sebagian orang berpikir, apa yang membuat makanan asin dan manis begitu disukai banyak orang? Dilansir dari Tasting Table, Kamis (12/11/2017), ternyata ada beberapa alasan ilmiah mengapa makanan asin dan manis jika dicampur terasa lebih lezat.

Kita tahu bahwa menambahkan garam dengan jumlah yang tepat akan meningkatkan rasa makanan menjadi lebih nikmat. Menurut penelitian, garam membantu mengeluarkan sensasi rasa karamel yang terdapat pada makanan atau minuman manis. Itulah sebabnya mengapa secangkir teh hangat kerap disantap bersama potongan biskuit bercita rasa asin.

Selain itu, secara ilmiah lidah manusia memiliki semacam reseptor atau sensor yang sangat sensitif dengan rasa asin dan manis. Meski terlihat kontradiktif, namun menaburkan garam di atas potongan melon ternyata dapat menambah rasa manisnya.

Fakta lain menyebutkan bahwa tubuh manusia secara alami menginginkan garam dan gula. Misalnya keinginan seseorang untuk menikmati junk food yang sangat tinggi. Seperti diketahui bahwa makanan ini mengandung garam dan gula yang cenderung tinggi.

Menurut Barb Stuckey, penulis TASTE: Surprising Stories and Science About Why Food Tastes Good, manusia berevolusi untuk tertarik pada makanan manis karena kaya energi dan tinggi kalori. Tubuh manusia juga dikondisikan untuk menyukai makanan asin, mengingat makanan tersebut mengandung sodium yang diperlukan tubuh agar dapat berfungsi dengan baik.

(hel)