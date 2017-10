PENAMPILAN tampak luar alias visual, suka tidak suka memang salah satu aset utama dari orang-orang yang memilih profesi sebagai selebriti.

Terlebih lagi para selebriti di Negeri Ginseng, di mana secara kultur, Korea Selatan sendiri memang sangat menjungjung tampilan fisik lahiriah.

Maka dari itu, bukan rahasia lagi bahwa kerap kali kita mendengar bagaimana banyak para selebriti Hallyu Wave ini melakukan berbagai upaya untuk bisa memiliki tampilan fisik yang indah menarik dipandang mata, sehingga bisa bekerja lebih profesional lagi.

BACA JUGA: 

Misal contohnya setiap kali comeback, entah itu sedang merilis album, lagu ataupun membintangi serial drama atau film teranyar. Banyak selebriti Korea yang mengubah tampilannya, mulai dari melangsingkan tubuh dengan berdiet keras, sampai mengubah gaya potongan rambut agar tampil dengan aura yang berbeda.

Contoh usaha yang terakhir inilah, yang ternyata baru saja dilakukan oleh salah satu anggota personal EXO, D.O. Selama ini memang, D.O sendiri telah dikenal tidak hanya sebagai salah satu penyanyi utama di EXO, namun juga seorang aktor muda yang sedang melejit namanya.

Selain terkenal dengan kualitas kemampuan aktingnya yang mumpuni, pria bernama lengkap Do Kyungsoo ini juga dikenal selalu totalitas untuk bisa memerankan karakternya dengan sempurna.

Contohnya, untuk produksi film terbarunya yang berjudul, 'Swing Kids', pria kelahiran 1992 ini seperti diwarta Allkpop, Jumat (13/10/2017) telah memangkas rambutnya menjadi gaya potongan cepak seperti layaknya gaya model rambut seorang prajurit. Di mana sebelumnya, sehari-hari DO biasa terlihat dengan gaya rambutnya yang tebal dan stylish kekinian layaknya anggota sebuah idol grup Korea.

BACA JUGA:

VIRAL! Ini Video Pasangan LDR yang Baru Pertama Kali Bertemu

Ya, di dalam film terbarunya tersebut, DO disebutkan memang akan memerankan karakter sebagai seorang tentara dari Korea Utara yang sedang ditahan mendekam di dalam penjara. Di mana film ini dibuat dengan seting waktu Korean War di dalam penjara Geoje. Tampilan DO dengan rambut cepak teranyarnya ini, yang diketahui belum lama beredar ramai di ranah sosial media Instagram sontak membuat para penggemar EXO, yakni EXO-L pun terkejut melihatnya.

Bagaimana menurut Anda tentang gaya rambut cepak tentara teranyar ala D.O ini? apakah tidak mengurangi ketampanan dari D.O, atau malah membuat tampilan visual D.O menjadi kurang menarik dipandang?

(ndr)