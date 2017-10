SEPERTI yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwa hanya dalam hitungan hari, penerus Natasha Mannuela, yakni Achintya Nilsen sebagai Miss Indonesia 2017 akan bertolak ke China dalam rangka berkompetisi dengan ratusan ratu sejagad lainnya, untuk memperebutkan mahkota Miss World 2017.

Melawan ratusan wanita cantik dan juga berbakat dari seluruh penjuru dunia, persiapan yang dilakukan oleh dara yang lebih akrab disapa Tya tersebut tentulah tidak boleh main-main. Apalagi mengingat, sederet prestasi gemilang yang sudah ditorehkan oleh dua Miss Indonesia sebelumnya yakni Maria Harfanti dan Natasha Mannuela yang sama-sama berhasil menyabet titel juara second runner-up di ajang Miss World.

Sederet persiapan, termasuk kelas sesi catwalk diketahui telah usai dijalani oleh Tya kemarin. Melalui beberapa foto yang diunggah ke dalam akun Instagram pribadinya (tyanilsen), dara yang andal bermain olahraga bola voli ini mengungkapkan menjalankan sesi kelas terakhir tersebut perasaannya menjadi bercampur aduk.

"Last Catwalk session yesterday, little bit sad because I had so much fun! But also excited as this means I’m getting closer to leaving for China!! Thank you so much @wendymasko for all the lessons and the patience," tulis Tya sebagai keterangan kolase foto-fotonya tersebut.

Melalui tulisan caption tersebut, Tya secara gamblang mengungkapkan bahwa dirinya sedikit bersedih bahwa sesi latihan berjalan di catwalk untuk persiapan Miss World 2017 semuanya telah ia usai jalani, namun di satu sisi ia juga merasa bersemangat karena dengan berakhirnya sesi kelas latihan catwalk tersebut, juga menandakan bahwa momen ia akan berangkat ke Sanya, China untuk berlaga di Miss World 2017 sudah semakin di depan mata.

Melalui caption yang sama, Tya juga tidak lupa menghaturkan rasa terima kasihnya kepada sang pelatih catwalk, Wendy Masko yang telah memberinya ilmu dan mengajari dirinya dengan sabar selama ini, secara notabene Tya awalnya tidak terlalu familiar dengan panggung catwalk, mengingat latar belakang dirinya yang lebih akrab dengan dunia olahraga sehingga kurang lebih menjadikan dirinya memiliki karakter sebagai seorang wanita muda yang sporty.

Terakhir, dara kelahiran 1996 tersebut juga mengaku tidak sabar untuk memperlihatkan tampilan dirinya di ajang Miss World dalam balutan gaun-gaun yang menakjubkan yang telah dipersiapkan oleh tim Miss Indonesia spesial untuk dirinya.

"I’m so looking forward to presenting the magnificent dress we have prepared," tulis Tya.

(hel)