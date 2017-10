UNTUK membuat hidangan lezat, semua orang tentunya menggunakan bahan-bahan makanan segar dan layak untuk dikonsumsi. Namun ternyata, beberapa perusahaan dan aktivis makanan di dunia justru menggunakan limbah pabrik untuk membuat produk makanan berkualitas.

Hal ini memang tengah menjadi sorotan, mengingat limbah makanan menjadi salah satu permasalahan paling serius yang sedang dihadapi semua negara di dunia. Dilansir dari MNN, Kamis (12/10/2017), berikut beberapa produk makanan berkualitas yang terbuat dari limbah.

Bir dari roti tua

Setiap kafe atau toko kue yang menawarkan olahan roti, seringkali menyisakan sisa-sisa potongan roti yang berakhir di tempat sampah. Belum lagi, beberapa restoran selalu menjaga kualitas makanannya, sehingga hampir tidak mungkin mereka menggunakan roti yang telah disimpan selama beberapa hari. Melihat hal tersebut, sebuah perusahan asal Inggris, Toast Ale, berinisiatif untuk mengumpulkan limbah roti dah mengolahnya menjadi produk bir berkualitas. Uniknya, seluruh keuntungan yang diterima perusahaan tersebut disumbangkan untuk kampanye dalam memerangi pemborosan makanan.

Camilan sehat

Selama bertahun-tahun, para petani memanfaatkan biji-bijian dari pabrik pembuatan bir untuk diolah menjadi makanan ternak bergizi. ReGrained kemudian mencetuskan sebuah ide untuk mengolah sisa limbah pabrik tersebut, untuk dibuat menjadi makanan ringan bergizi dalam bentuk “Bar Supergrain”. Ide ini dicetuskan ReGrained untuk memberdayakan pabrik-pabrik kecil di pusat perkotaan agar limbah dari pabrik mereka dapat dimanfaatkan menjadi produk makanan bernilai tinggi.

Jus

Sudah cukup banyak makanan yang terbuang setiap hari. Parahnya, sebagian orang membuang makanan karena alasan estetika saja. Dari wortel yang cacat, hingga apel yang tidak bersih, semuanya terpaksa dibuang karena ditolak oleh pihak distrubtor dan supermarket. Itulah sebabnya Misfit Juicery didirikan. Mereka menciptakan jus go-go yang lezat dan tersedia di berbagai lokasi di Washington D.C. dan New York.

Acar dan selai

Acar dan selai termasuk makanan yang ternyata dapat diolah dari limbah atau sisa-sisa makanan. Perusahaan makanan asal Inggris, Rubies, berhasil memanfaatkan kelebihan makanan tersebut dan mengubahnya menjadi olahan selai dan acar berkualitas tinggi. Produk mereka bahkan memiliki masa kedaluwarsa yang cukup lama dibandingkan merek lainnya.

Sup

Pernah membersihkan dapur dan memanfaatkan sisa makanan menjadi sup? Perusahaan makanan asal Belanda, BarstenVol, berhasil memanfaatkan ide tersebut untuk membuat olahan sup yang lezat dan juga bergizi. Produk mereka terbuat dari zucchini, jamur, dan tomat dari hasil panen yang berlebih. Saking lezatnya, resep sup BarstenVol juga dikembangkan secara khusus untuk memproduksi sup secara teratur dari limbah makanan.

