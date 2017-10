MENCETAK rekor dunia yang berhubungan dengan soal makanan, tidak hanya bisa diwujudkan dengan membuat sebuah hidangan berukuran super besar atau berjumlah super banyak melulu loh!

Membuat rekor dunia yang berhubungan dengan makanan ini, bahkan bisa juga dikorelasikan dengan seni mural. Misalnya yang ditunjukkan oleh sebuah kafe di Austin, Texas, Amerika Serikat bernama Schlotzsky satu ini. Yup, seperti dilansir Foxnews, Jumat (13/10/2017) kafe yang dikenal dengan hidangan sandwhich khas nya ini memilih sandwhich sebagai gambar mural. Di mana gambar mural sandwich berukuran raksasa inilah yang diberi predikat oleh Guinness World Record untuk kategori "Most Contributions to a Painting”.

Gambar mural yang melambangkan menu sandwhich khas dari Schlotzsky ini didesain oleh seorang street artist, Sloke One yang dikenal juga sebagai “Mayor of Austin Graffiti Art”. Walau memiliki beberapa gerai di Austin, mural sandwhich ini disebutkan berada di kafe Schlotzsky yang berlokasi di South Lamar Boulevard.

Mural sandwich ini diketahui lebih lanjut berhasil menggeser pemegang rekor sebelumnya yakni Victoria Educational Organization di Hong Kong yang membuat gambar mural setinggi 42 kaki dengan jumlah 2603 kontribusi pada 2015 silam. Sedangkan gambar mural sandwich kafe Schlotzsky ini disebutkan terdiri dari 2646 individual sections yang dilukis oleh masyarakat sekitar Austin serta para pengunjung kafe selama kurang lebih tiga hari lamanya, bahkan hasil akhir mural sandwhich ini melampaui target awal yang hanya sejumlah 2604. Mural ini sendiri dibuat dengan tampilan yang menampilkan gaya karakteristik khas Austin, yang colorful penuh warna.

Sementara itu, Michael Empric selaku Guinness adjudicator menyebutkan bahwa ia sendiri kagum dengan bagaimana para masyarakat Austin yang berbondong-bondong memberikan kontribusinya demi bisa mencetak rekor dunia.

"Mengagumkan bisa melihat begitu banyak orang-orang dari komunitas yang berpartisipasi dalam hal ini, untuk bisa mencetak rekor dunia dalam kategori "most contributions to a painting by numbers,” ucap Michael.

