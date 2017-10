PEMBAHASAN mengenai hubungan intim memang selalu menjadi topik hangat di manapun. Dari sekian banyak literatur dan pandangan mengenai seks, ternyata ada suatu studi menarik yang memberikan lampu hijau untuk urusan bercinta ini.

Diikutip dari Sindonews, ternyata rutin bercinta memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat yang patut dipertimbangkan adalah ternyata berhubungan seks bisa membuat Anda menjadi lebih pintar!

(Baca juga: Di 3 Waktu Ini, Wanita Sangat Bergairah Bercinta)

Penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan dari Universitas Oxford dan Coventry ini melibatkan 73 responden. Hasilnya bisa dibilang menggembirakan karena menunjukan bahwa mereka yang aktif bercinta memiliki otak yang tajam untuk mengingat.



Para peneliti tersebut mengamati aktivitas seksual mereka dan menilai fungsi otak para responden. Hasil penelitian ini menemukan bahwa responden yang sering bercinta rata-rata 2 persen lebih pintar dibandingkan mereka yang jarang bercinta.



Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan di The Journal of Gerontology, Series B: Psychological and Social Sciences tersebut, peneliti menyimpulkan, bahwa bercinta secara teratur berpengaruh besar pada tes kelancaran verbal.



Contohnya seperti bisa menyebutkan lebih banyak nama-nama hewan dari huruf F. Selain itu, mereka yang rajin bercinta juga memiliki nilai yang baik dalam tes visual. Seperti menyalin dari desain bergambar yang rumit atau menggambar wajah berdasarkan ingatan.



Namun di sisi lain, masih diperlukan penelitian lebih lanjut terkait pengaruh aktivitas seksual dan kekuatan otak.

(hth)