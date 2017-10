WALAUPUN di beberapa negara di dunia, seks adalah hal yang cukup tabu untuk dibicarakan atau diperlihatkan di muka publik. Suka tidak suka, segala hal yang menyangkut tentang seks adalah sebuah komiditi yang selalu berhasil menarik perhatian banyak orang, sehingga laku akan dijual terlebih lagi di dalam dunia hiburan.

Oleh karena itu munculah apa yang dinamakan dengan simbol seks, di mana simbol seks ini direpresentasikan oleh sosok selebriti yang familiar dilihat dan dikenal oleh banyak orang. Bicara soal simbol seks, rasanya tidak akan lengkap jika tidak menyinggung nama penyanyi legendaris, Marilyn Monroe.

Meski sudah berpuluh tahun telah tiada, namanya tetap melegenda.Ya, bahkan sebagaimana disebutkan dari rangkuman yang dihimpun Okezone dari berbagai sumber menyebutkan memang sosok Marilyn ini bisa dibilang sebagai simbol seks dari Amerika yang paling terkenal.

Memang, imej seksi, sensual, dan menggoda tidak bisa dilepaskan dari wanita kelahiran 1 Juni 1926 dengan nama Norma Jean Baker ini. Pada usia 16 tahun, setelah pernikahannya dengan seorang pelaut kandas, ia bertransformasi menjadi seseorang yang baru dengan mengubah namanya dari Norma menjadi Marilyn Monroe sekaligus mewarnai rambutnya dari yang berwarna coklat menjadi kuning keemasan yang bercahaya.

Marilyn sendiri diketahui memang telah lama bercita-cita menjadi seorang aktris, hingga pada akhirnya di usia 26 tahun, dengan paras cantik dan tubuh aduhainya, Marilyn berhasil menempatkan dirinya sebagai salah satu aktris papan atas Amerika. Imej sebagai simbol seks yang melekat pada diri Marilyn ini, tentunya kurang lebih disebabkan pembawaan karakter dirinya, juga karena karakter-karakter peran yang ia mainkan di dalam film-film yang ia bintangi, seperti Gentlemen Prefer Blondes, Niagara, How to Marry a Millionaire dan masih banyak lagi yang lainnya.

Dalam film-filmnya, Marilyn biasanya akan berpenampilan seksi dengan balutan gaun mewah yang memperlihatkan lekukan-lekukan bentuk tubuhnya. William Travilla, salah seorang perancang busana bahkan menyebutkan pada dasarnya Marilyn merupakan seorang wanita yang sensual nan seksi, tidak peduli mau mengenakan busana model apapun.

Tampilan seksi dari Marilyn yang paling ikonik apalagi kalau bukan pose yang ia perlihatkan di dalam film "The Seven Year Itch" pada 1954, di mana ia berpose centil di hadapan para fotografer dalam balutan white dress yang melambai tertiup angin, di mana dress bermodel potongan dada rendah ini otomatis memperlihatkan lekuk belahan payudaranya.

Bahkan majalah People pernah melabeli Marilyn sebagai "Sexiest Woman of the Century," serta Playboy yang mendapuk dirinya di atas ribuan wanita telanjang lainnya, sebagai "Number One Sex Star of the 20th Century,' dan menempatkan Marilyn sebagai cover girl pertama majalah Playboy pada tahun 1953. Dengan sederet ulasan di atas, maka tak heran bukan jika Marilyn adalah seorang simbol seks terkenal di dunia bahkan hingga sekarang.

(ren)