AKTRIS cantik Titi Kamal kini tengah menikmati masa kehamilan keduanya. Untuk mengabadikan momen saat hamil, Titi pun melakukan sejumlah pemotretan maternity bernuansa putih. Salah satunya adalah sesi pemotretan penuh bunga ala diva Beyonce, seperti apa penampilannya?

Dalam salah satu foto, Titi tampak cantik sekaligus seksi dalam balutan gaun putih model off shoulder dengan aksen embroidery daun-daun sebagai aksennya. Gaun tersebut tampak memeluk tubuhnya sehingga membentuk perutnya yang kian membesar.

Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai, sementara riasan wajahnya bernuansa natural dan girlie berkat pulasan make-up artist kenamaan Marlene Hariman. Sebagai pelengkap penampilan, Titi juga mengenakan sejumlah perhiasan, seperti kalung dan gelang.

Melihat foto pemotretan kehamilan istri Christian Sugiono, Anda mungkin akan teringat dengan foto maternity yang dilakukan oleh Beyonce beberapa waktu lalu. Bedanya, Titi Kamal mengusung tema bunga dan alam. Sebuah ranjang besar berwarna putih tampak dipenuhi oleh bunga berwarna putih dan pink.

Selain menggunakan gaun putih, ada pula pose bintang film 'Ada Apa Dengan Cinta 2' itu yang berbaring di ranjang dalam balutan gaun off shoulder warna nude. Dalam foto tersebut, ia mengenakan mahkota yang terbuat dari bunga.

Tak hanya mengusung konsep bunga dan alam, nuansa putih juga terlihat pada sesi pemotretan kehamilannya yang lain. Kali ini, foto yang diambil juga mengajak anak pertamanya, Arjuna Zayan Sugiono, dan sang suami.

Lagi-lagi Titi mengenakan gaun putih polos model off shoulder. Begitu pula dengan Christian dan Zayan yang mengenakan padanan kemeja dan celana putih.

"Sayang, saat adek lahir nanti, sayangnya mama & papa ke kamu ga akan berkurang, doain adek sehat terus ya Juna sayang. We love you both. 7,5bulan kehamilan," tulis Titi di sisi keterangan foto.

