MAU tidak mau, ketika membicarakan soal kehidupan seks dari seorang sosok Kim Kardashian, kata misterius nan rahasia memang harus dibuang jauh-jauh. 

Seks dan nama branding dari seorang Kim Kardashian memang jadi hal yang tidak bisa terpisahkan. Well, siap-siap, berikut ini adalah ulasan tentang rahasia seputar kehidupan seks Kim Kardashian.

1. Posisi bercinta favorit : Ketika sebagian orang atau selebriti enggan untuk membicarakan soal kehidupan seks nya, termasuk salah satunya membicarakan soal gaya atau posisi favorit ketika bercinta. Hal ini tidak berlaku untuk Kim, pasalnya ketika ditanyai mengenai hal ini, Kim secara gamblang menyebutkan bahwa posisi favoritnya ketika bercinta ialah posisi dari belakang.

2. Berfantasi : Dalam salah satu episode penayangan reality show,Kourtney & Kim Take Miami, Kim pernah berujar bahwasanya dirinya membayangkan apabila ia adalah seorang pria, ia penasaran ingin mengetahui bagaimana rasa dan sensasinya melakukan hubungan badan dengan seorang Kim Kardashian.

3. Tidak ada ukuran 'super besar' : Ketika diwawancarai oleh majalah 'Love', Kim menyebutkan bahwa untuk dirinya pribadi tidak ada yang namanya ukuran penis terlalu besar. "There no such thing as 'too big'," ungkap kakak tiri Kendall Jenner tersebut kala itu.

4. Bukan wanita cinta satu malam : Terlepas dari praduga akan imej banyak orang tentang dirinya, Kim pernah mengungkapkan bahwa ia bukanlah merupakan tipe 'one night stand gal' alias wanita yang bisa melakukan hubungan bercinta dengan orang asing yang baru dikenal. Untuk melakukan kegiatan intim tersebut, Kim gamblang menyatakan ia harus berada dalam suatu hubungan asmara terlebih dahulu. "I have to be in a relationship in order to be intimate. I'm not the one-night-stand kind of girl," ucap Kim.

5. All out dengan Kanye : Ketika merencanakan untuk memberikan adik kepada anak pertamanya, North West, Kim mengaku bahwa ia dan sang suami, Kanye West sangat berusaha keras dan total dengan melakukan hubungan intim sesering mungkin setiap harinya. "I've been having sex 500 times a day," papar Kim.

6. Suka bercinta dengan pesepak bola : Bukan rahasia lagi bahwa atlet, salah satunya atlet sepak bola memang biasanya memiliki bentuk tubuh yang fit, atletis, dan seksi. Kim pun mengakui bahwa ia salah satu wanita yang senang dengan bentuk tubuh atlet sepak bola, bahkan tepatnya senang bercinta dengan para atlet sepak bola tersebut. "Tuhan, tubuh mereka itu mengagumkan sekali, aku suka perasaan menyentuh tubuh yang gagah, kokoh, kekar tersebut. Setiap wanita yang mengencani pemain sepak bola pasti mempunyai seks yang kurang lebih sama," ujar Kim kala itu. Demikian sebagaimana dilansir Ranker, Sabtu (14/10/2017)

(ren)