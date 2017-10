MENJAGA harmonisasi rumah tangga bisa dimulai dari ranjang. Tak bisa dipungkiri, semakin anda terpuaskan, semakin Anda terpenjara dalam hatinya. Yang jadi masalah, cara memuaskan si dia yang perlu dikulik lebih jauh.

Banyak saran yang diberikan ahli seks, seperti misalnya dengan mempelajari titik rangsangan, mencoba tempat baru untuk suasana bercumbu yang berbeda, atau mencoba posisi seks yang baru. Tips terakhir itu dianggap cukup berhasil untuk memberikan rasa berbeda dari percintaan malam hari.

Seperti dilansir dari Men’s Health Mag, pasangan yang sudah lebih dari 10 tahun bersama tentunya pernah merasa bosan. Salah satu cara terbaik untuk kembali menyalakan api asmara adalah dengan menjajal posisi seks baru. Selain untuk mengembalikan gairan percintaan, sensasi orgasme yang baru pun akan menyenangkan pasangan Anda.

Tapi, agar terkesan spesial, usahakan untuk mencoba satu posisi baru dalam sehari. Ingat, tujuan perubahan ini pun untuk menyenangkan si dia dan tentunya menguatkan hubungan Anda dan pasangan, ya.

1. Butter Churner

Posisi ini sepertinya sulit dilakukan, apalagi bagi mereka yang sudah tua. Tetapi, bila memungkinkan untuk melakukan, sensasi berbeda akan Anda rasakan dalam hubungan seks. Sebab, dengan posisi ini, si pria akan merasa lebih terpuaskan sebab dia akan cukup “dalam” menancapkan Mr Happynya. Tentu, hal itu baik untuk mengembalikan semangat seksualnya. Pun juga dengan si perempuan yang akan merasakan orgasme lebih cepat.

2. Standing Wheelbarrow

Posisi ini rasanya akan sangat melelahkan. Si perempuan harus berpangku pada tangannya selama Mr P bermain-main. Pun juga si laki-laki yang harus mengangkat beban pasangannya sambil permainan terus berlangsung. Posisi ini bisa semakin bergejolak bila Anda dan pasangan melakukannya sambil menatap cermin. Usaha keras Anda dan pasangan juga akan terbayarkan dengan orgasme maksimal di akhirnya.

3. Leap Frog

Sedikit mitip dengan doggy-style, tetapi posisi ini menawarkan si pria mencapai ereksi lebih cepat karena tumpuan utamanya adalah Miss V. Posisi si perempuan cukup diuntungkan karena tidak terlalu meletihkan dibanding posisi sebelumnya. Meski begitu, orgasme yang bakal terjadi pada Miss V pun akan luar biasa. Namun, sedikit tips, kaki sedikit lebih jauh dari tangan akan memudahkan Mr Happy mendapatkan muncratannya. Pun juga Miss V!

4. Best Seat in The House

Posisi menduduki. Sederhananya dari penggambaran posisi ini seperti itu. Si laki-laki hanya duduk santai, bisa dengan kaki dibuka lebar atau sebiasa mungkin. Sedangkan perempuannya bermain dengan Mr Happy. Anda bisa lakukan seks jenis ini sambil menyaksikan film kesukaan berdua. Mintalah untuk si laki-laki untuk sedikit bermain juga dengan si kembar di dada perempuan untuk membantu mempercepat orgasme. Dijamin, perempuan bakal tidak mau berhenti melakukannya!

5. Cowboy

Konsepnya sama dengan posisi menduduki. Tetapi, yang membedakan adalah si laki-laki hanya tiduran di kasur saja. Perempuan bisa sambil duduk bersimpuh atau Anda bisa beri sedikit variasi dengan sex jongkok yang tak kalah hotnya. Posisi ini akan menguntungkan si perempuan karena titik rangsangannya akan tersentuh maksimal.

6. Seashell

Posisi ini mengharuskan si perempuan membuka sedikit lebar pangkal pinggangnya. Upaya itu dilakukan agar Mr Happy bisa dengan leluasa bermain-main. Tak usah khawatir, posisi ini seperti missionary, jadi tidak terlalu membutuhkan tenaga banyak. Hanya saja, permainan akan menjadi hot bila prianya bermain cukup konsisten dan sedikit gerakan menjilat kaki atau meremas payudara bisa membuat Miss V bassaaaah!

7. Facer Off

Posisi santai seperti saling duduk menjadi penutup minggu yang klasik tapi tetap bergairah. Biarkan Anda terpukau satu sama lain dengan saling berhadapan melihat keindahan tubuh. Kecupan dalam dan usapan rambut pasangan bisa mempermanis aktivitas seksual Anda.

(hel)