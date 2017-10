NAGITA Slavina memang dikenal memiliki kecantikan yang terpancar dari luar dan dalam. Istri Raffi Ahmad ini selalu dipuji karena kecantikannya yang alami.

Di ajang perhelatan Silet Award 2017, Nagita Slavina masuk nominasi kategori Keluarga Tersilet bersama suami dan putra semata wayangnya, Rafathar Malik Ahmad.

Saat menghadiri penghargaan bergengsi ini, pemanpilan nagita menuai banyak pujian netizen.

Dari postingan make up artist ternama, Anpasuha, terlihat Gigi, sapaan Nagita, tampil begitu memukau dengan berbalut jumpsuit merah. Jika diperhatikan jumpsuit Gigi ini tidak biasa. Busana yang dikenakan wanita 29 tahun itu memiliki detil unik.

Pada jumpsuit yang dikenakan Gigi terdapat detil pita besar di bahu kanan, dari bagian dada hingga leher bewah, kemudian bersambung ke belakang dan setengah lengan, terdapat bahan tile, sehingga memperlihatkan bagian tubuhnya.

Bersambung ke bawah, bagian dada dibuat model kemben. Di area pinggul sendiri disisipkan bis untuk pita di pinggang belakang. Sementara model kaki dan lengat dibuat ketat mengikuti bentuk tubuh dengan panjang tujuh per-delapan.

Keistimewaan dari desain jumsuit ini tentunya ialah tambahan ekor alias buntut besar dan panjang. Sehingga busana Gigi terlihat seperti gaun malam yang mewah.

Untuk style ini Gigi menggunakan stylish ternama yaitu Caren Delano. Sementara untuk hair do ialah Penny Hair do. Model rambut Gigi ditata sanggul mini modern dengan pony samping.

Dari make up, hair do, busana, dan style Gigi memang sempurna. Netizen banyak memuji dengan menulis penampilan Gigi sangat juara. Bahkan saking cantiknya netizen tak mengerti lagi harus menulis komentar apa. Banyak yang mengatakan Gigi sangat berkelas.

“Kece badai,,ayo memsye buktikan your is the best,” ujar @yuli_kizra

“Cantik nya keterlaluan segerrrrr liat nya,” seru @novi.kharisma.146

