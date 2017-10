DIBALIK lelaki hebat, pasti ada wanita hebat yang menyokong di belakangnya. Di mana sosok wanita hebat tersebut, tidak hanya berperan sebagai pasangan namun juga bisa sekaligus menjadi sahabat terbaik.

Cermin dari ungkapan familiar di atas lah, yang mungkin sedang diperlihatkan oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI baru terpilih.

Ya, tepat hari ini, Senin 16 Oktober 2017, Anies Baswedan bersama Wakil Gubernur DKI, Sandiaga Uno akan resmi dilantik menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan masa bakti 2017-2022.

Di tengah hiruk pikuk persiapan menjalani acara pelantikan hingga pesta rakyat hari ini. Anies ternyata diketahui bahkan masih sempat untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada sang istri, Fery Farhati walaupun dengan cara simpel, yakni foto.

Pagi ini, Anies baru saja mengunggah sebuah foto yang menampilkan dirinya mencium punggung tangan kanan sang istri dengn mesra. Bahkan Anies pun tak lupa menulis sepenggal kalimat penuh makna dari quote Franz Schubert sebagai caption.

"Happy is the man who find a true friend, and far happier is he who finds that true friend in his wife," tulis Anies.

Melalui keterangan yang dituliskan tersebut, kurang lebih menyiratkan bagaimana Anies sebagai pria jauh lebih bahagia karena bisa mendapatkan sosok figur seorang sahabat sekaligus pada sosok istri tercintanya.

Melihat foto yang diunggah Anies tersebut, selain berkomentar manisnya Anies dengan sang istri, kebanyakan netizen pun ramai-ramai mendoakan Anies bisa menjalani kewajiban sebagai pemimpin Jakarta dengan baik dan amanah.

Hingga berita ini ditulis, foto ini sendiri telah meraih lebih dari 14 ribu likes dan 400 lebih komentar dari para netizen pengguna media sosial Instagram.

