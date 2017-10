HARI ini, Senin 16 Oktober 2017, DKI Jakarta sedang berpesta menyambut datangnya pemimpin baru.



Hari Senin yang dingin karena turunnya hujan ini, pasangan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi dilantik di Istana Negara pada pukul 16.00 WIB tadi.



Acara pelantikan keduanya pun ramai dihadiri oleh berbagai sosok pejabat negara hingga tokoh politik, mulai dari Yusril Ihza Mahendra, Hidayat Nurwahid, Ketua KPU DKI, Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, Prabowo, hingga mantan lawan di pemilihan umum gubernur-wakil gubernur lalu, Agus Harimurti Yudhoyono,



Sayangnya Djarot Saiful Hidayat sendiri diketahui tidak hadir dalam acara sertijab atau serah terima jabatan di Balai Kota.



Namun, walaupun tidak hadir di dalam rangkaian acara pelantikan tersebut karena sedang berlibur ke Labuan Bajo, istri Djarot yakni Happy Djarot menyempatkan diri untuk mengucapkan salam perpisahan, rasa terimakasih, sekaligus meminta maaf kepada rakyat Jakarta melalui beberapa kolase foto-foto yang menampilkan dirinya dengan sang suami, Djarot Saiful Hidayat bersama para penduduk Jakarta sampai jajaran staf pemerintahan DKI Jakarta, yang diunggah ke dalam akun Instagram pribadinya (happydjarot)

"Teruntuk warga DKI Jakarta, juga teman-teman yang menjadi keluarga bagi saya. Bapak Djarot, juga Pak Basuki dan Ibu Veronica. Saya ucapkan terima kasih dari hati yang tulus, atas kerja keras, doa dan dukungan pada kami. Terima kasih atas kesabaran kalian semua untuk sama-sama membangun Jakarta. Saya dan Bapak Djarot sekeluarga juga meminta maaf apabila selama kepemimpinan ini ada kekurangan. Perpisahan bukanlah akhir dari pertemuan, Kita hanya akan bertemu diwaktu dan tempat yang berbeda,Tetap semangat membangun DKI Jakarta," tulis Happy sebagai pesan keterangan foto-fotonya tersebut.



Mengunggah foto serta salam perpisahan kepada warga DKI Jakarta ini, sontak komentar pun langsung ramai oleh para netizen.

"Terima kasih banyak Ibu @happydjarot dan Bapak @djarotsaifulhidayat atas kerja kerasnya selama ini bagi warga Jakarta, kami doakan Ibu selalu diberkahi dan selalu sukses kedepannya, we love u Ibu," tulis akun bernama feliciadjunaedi.



"Terima kasih bapak Ahok, bapak Djarot, ibu Vero dan Ibu Happy serta seluruh jajaran atas pengabdian kepada kota Jakarta! Semoga Tuhan membalas segala perbuatan baik yang kalian lakukan serta membalas pula orang2 yg berniat menjatuhkan kalian.. Karena sesungguhnya Tuhan lah yang berhak melakukannya, bukan manusia. Sekali lagi terima kasih! Teriring cinta dan doa selalu untuk kalian," ungkap yossieartnng.



"Sehat selalu Bapak Djarot dan Ibu... Sehat selalu pak Ahok dan Ibu Vero," doa nanadiaia.



"Terima kasih Pak Ahok, Pak Djarot, Bu Vero dan Bu Happy. We love you always! Sehat-sehat teruss ya Bapak dan keluarga," papar evanssibarani.



"Selamat Berlibur," singkat debora_trisnawaty.

