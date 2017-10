KEBANYAKAN orang memiliki ritual khusus masing-masing di kala sedang merayakan hari kelahiran, atau ulang tahun.

Begitu pula dengan seorang ibu, yang biasanya memang memiliki tradisi sendiri dalam merayakan hari ulang tahun anaknya.

Tidak terkecuali, Ivanka Trump, walaupun sehari-harinya disibukkan dengan jadwal kegiatannya yang super padat sebagai penasihat ahli Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Akan tetapi Ivanka tetap berupaya untuk menjalankan perannya sebagai seorang ibu semaksimal mungkin.

Salah satu yakni dengan melakukan tradisi khusus ketika merayakan ulang tahun putra bungsunya, Joseph Frederick Kushner yang ke-4. Lewat sebuah foto yang diunggah ke dalam akun Instagram pribadinya (ivankatrump), wanita yang juga merupakan enterpreneur di bidang fashion ini menunjukkan ia sedang menyantap hidangan mi berdua dengan Joseph sebagai tradisi perayaan ulang tahun di keluarga kecilnya.

"Birthday traditions are the best! Happy 4th birthday Joseph! I love you with all my heart #belatedbirthday #noodles4life ," tulis Ivanka sebagai keterangan fotonya tersebut.

Soal makna filosofi hidangan mi saat merayakan hari ulang tahun, sebagaimana dikutip Washingtonpost, Senin (16/10/20107) hidangan mi disebutkan memang sebagai hidangan wajib ketika hari ulang tahun dan perayaan Tahun Baru Cina, di mana hal ini dikarenakan hidangan mi melambangkan umur panjang bagi siapapun yang menyantapnya, maka semakin panjang mi yang dimakan saat ulang tahun ini bermakna menjadi hal yang semakin baik pula. Maka, dengan menyantap hidangan mi tersebut, secara tersirat Ivanka mengharapkan sang putra bungsu bisa terus panjang umur.

Sementara itu, tradisi menyantap mi ketika sedang merayakan ulang tahun juga dilakoni oleh Ivanka ketika merayakan ulang tahun sang putri sulung, Arabella yang ke-6 pada Juli 2017. Terlihat dari sebuah foto dirinya bersama Arabella yang sedang menyantap mie berdua ke dalam akun Twitter resminya dengan menuliskan pesan ‘Happy 6th birthday Arabella! #BirthdayTradition - noodles for a long life!’.

