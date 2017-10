KEBIASAAN malam dapat dikategorikan sebagai gangguan insomnia. Anda harus tahu penyebabnya atau malah sering mengalaminya.

Jangan teruskan kebiasaan buruk ini karena dampaknya dalam jangka panjang dapat mengundang segala macam penyakit degeneratif. Alih-alih, Anda juga menjadi obesitas karena lapar tengah malam dan memilih untuk makan.

Biasanya, seseorang terbangun pada pukul 02.00-03.00 pagi dengan alasan tertentu. Tapi, bangun tengah malam juga menjadi pertanda bahwa tubuh Anda mengalami masalah kesehatan.

Founder Paradise Sleep and author of The Sleep Diet Jose Colon, MD, menyebutkan, ada l5 alasan yang paling sering membuat seseorang terbangun tengah malam. Simak ulasannya berikut ini, dilansir Prevention, Senin (16/10/2017).

Ingin buang air kecil

Paling sering orang ingin buang air kecil saat terbangun tengah malam. Sebenarnya kebiasaan ini tidak wajar, karena pemicunya sebelum Anda tidur mengonsumsi minuman berkafein yang berlebihan. Seperti teh dan kopi, minuman ini bersifat diuretik sehingga membuat orang ingin kencing tengah malam.

Solusinya, tentu hindari minum teh dan kopi saat beberapa jam sebelum tidur. Untuk mencegahnya pula, minum segelas air hangat tambah garam yang lebih bermanfaat.

Kedinginan

Laporan National Sleep Foundation menyebutkan, suhu kamar tidur apalagi menggunakan AC sering membuat orang terbangun tengah malam. Biasanya hanya untuk mematikan AC saja. Padahal dampaknya bisa mengganggu kebugaran tubuh karena tidur Anda terganggu. Solusinya, saat tidur pasang suhu AC di atas 20 derajat Celsius. Gunakan kaus kaki dan selimut untuk mencegah kedinginan.

Cek handphone

Saat ini banyak alasan orang terbangun tengah malam hanya karena ingin cek media sosial di handphone Anda. Seseorang lebih memilih buka Twitter dan Instagram untuk melihat update dari teman di media sosial. Tahukah Anda, berdasarkan studi, seseorang yang mengecek handphone hanya untuk melihat media sosial dapat mengganggu hormon tidur melatonin. Solusinya, jauhkan handphone dari tempat tidur Anda dan matikan lampu saat tidur agar semakin nyenyak.

Berlebihan minum alkohol

Awas, setelah mengonsumsi alkohol sebelum tidur, malamnya bisa bikin Anda terbangun. Karena konsumsi alkohol berlebihan memicu gangguan pencernaan. Solusinya, jangan minum alkohol sebelum waktunya tidur. Karena minuman ini juga dapat mengganggu metabolisme tubuh yang dampaknya tidak baik.

Stres

Saat Anda mengalami stres, sangat terkait erat dengan rasa cemas. Tentunya dapat mengganggu waktu tidur yang normal. Tak heran jika Anda justru terbangun tengah malam. Otak Anda tidak menjadi rileks di waktu istirahat. Bahkan, seseorang yang stres juga dapat memicu mimpi buruk. Jadilah Anda terbangun tengah malam, bahkan sulit mengawali tidur kembali.

(ren)