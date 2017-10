DALAM beberapa tahun terakhir, mengonsumsi plasenta tengah menjadi populer. Terlebih setelah diperkenalkan oleh selebriti seperti Kourtney Kardashian dan Januari Jones. Awalnya plasenta dianggap sebagai makanan super karena memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Akan tetapi penelitian terbaru mengungkapkan sebaliknya.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di American Journal of Obstetrics and Gynecology, plasenta tidak memiliki manfaat kesehatan melainkan meningkatkan risiko ibu baru terkena infeksi berbahaya. Infeksi tersebut bisa menular kepada bayi mereka melalui ASI. “Secara medis plasenta adalah produk limbah. Kebanyakan mamalia memang mengonsumsi plasenta mereka setelah melahirkan. Akan tetapi kita tidak bisa menebak mengapa mereka melakukannya,” ujar Alex Far, seorang ginekolog dari Medical University of Wina seperti yang dikutip dari Express, Senin (16/10/2017).

Menurutnya, secara genetis plasenta merupakan bagian dari bayi baru lahir. Apabila seorang ibu mengonsumsi plasenta, sama saja ia tampak seperti kanibalisme. Dari hasil penelitian didapatkan ada sejumlah besar logam berat di plasenta yang terakumulasi selama kehamilan. Jika logam itu dikonsumsi, maka menimbulkan risiko kesehatan. Selain itu, pengolahan plasenta dalam bentuk kapsul meningkatkan risiko infeksi.

Alex menambahkan, sejumlah nutrisi seperti zat besi, selenium, dan seng kandungannya tidak cukup tinggi di dalam plasenta sehingga tidak memberikan manfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Sebelumnya banyak yang mengatakan plasenta mengandung nutrisi dan hormon tingkat tinggi. Nutrisi dan hormon itu dipercaya bisa meningkatkan produksi ASI ibu menyusui, meningkatkan energi, pemulihan yang lebih cepat setelah kehamilan, dan melindungi terhadap depresi. Seperti yang diketahui, masalah-masalah tersebut memang sering muncul setelah bayi lahir. Maka tak heran jika banyak ibu yang penasaran dengan konsumsi plasenta karena bisa mengatasi masalahnya.

Akan tetapi, setelah di Juni lalu ada seorang ibu yang keracunan darah dan hampir mengancam nyawa bayinya, maka konsumsi plasenta menuai pro kontra. Terlebih tidak ada manfaat dari pil plasenta yang bisa dibuktikan secara ilmiah.

(hel)