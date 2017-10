SETELAH menghapus seluruh postingan di berbagai media sosialnya beberapa waktu lalu, Taylor Swift menggebrak industri musik internasional dengan single terbarunya bertajuk "Look What You Made Me Do". Meski nuansa pop masih terasa begitu kental, namun dari segi lirik, mantan kekasih Calvin Haris itu seolah ingin menunjukkan sisi lainnya.

Single terbaru Taylor ini bahkan telah menyita perhatian penikmat musik di dunia, sejak dirilis pada 28 Agustus lalu. Video tersebut telah disaksikan oleh lebih dari 584 juta viewers.

Baru-baru ini, Taylor dikabarkan sedang sibuk syuting untuk video musik terbarunya. Ia sempat tertangkap kamera ketika mengambil gambar di depan toko kebab di kawasan Utara London. Momen itu sempat diunggah oleh seorang pengguna twitter dengan username @Holliepaige_. Dalam foto tersebut, Taylor tampak mengenakan oversized sport jacket, fishnet, dan sepatu boot dengan print ceetah.

"Hahaha, Taylor Swift baru saja mengambil gambar untuk video terbarunya di sebuah toko kebab," tutur @Holliepaige_

Hal ini tentunya mengundang perhatian para swifties (nama panggilan fansnya) untuk memberikan berbagai komentar.

"Aku baru saja melihat Taylor Swift syuting di depan toko kebab di dekat rumahku. Aku tidak pernah sekaget ini," tulis @alicccce

Sebagian orang tentunya penasaran, apa alasan wanita yang akrab disapa Tay Tay itu memilih tokokebab sebagai salah satu lokasi syutingnya. Sebuah sumber menyebutkan bahwa, meski sejak usia 20 tahun Taylor menerapkan program diet khusus untuk menjaga postur tubuh idealnya, peraih 10 Grammy Awards itu ternyata memiliki kebiasaan menyantap comfort food seperti gluten free pizza, hot dogs, kue muffin, dan kebab.

Selain itu, Taylor juga diketahui sangat gemar mengonsumsi kopi. Berdasarkan hasil penulusuran foto-foto yang diunggah di Instagram pribadinya, ia cukup rutin menyambangi salah satu gerai kopi ternama asal Seattle, Amerika Serikat. Menu yang kerap ia pesan yakni, skinny vanilla latte dan pumpkin spice latte. Demikian dilansir dari The Daily Meal, Selasa (17/10/2017).

