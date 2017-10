BERLIBUR bersama sahabat atau keluarga mungkin sudah kerap kali Anda lakukan. Memang seru dan menyenangkan bisa berbagi momen kebahagiaan dengan orang-orang terkasih. Namun, pernahkah Anda melakukan solo traveling atau melanglang buana di tempat asing seorang diri?

Well, solo traveling memang masih belum banyak dilakukan oleh para wanita, pada khususnya. Namun, desainer busana muslim Dian Pelangi justru menemukan kenikmatan tersendiri saat berwisata solo.

Bagi wanita 26 tahun itu, solo traveling bisa memberinya waktu untuk berinteraksi dengan masyarakat setempat hingga melatih kemandirian. Paling baru, Dian melakukan solo traveling di beberapa kota di Prancis, usai melakukan fashion show di International Fashion Summit, Paris Fashion Week, beberapa waktu lalu.

“Aku memang sekarang solo traveling, mengingat aku kemana-mana sudah sendiri. Tapi, aku senang karena bisa dapat banyak teman, bisa berinteraksi. Misalnya, duduk di kereta atau di restoran, orang di sebelahnya bisa kita ajak ngobrol,” ujar Dian Pelangi yang ditemui Okezone di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Dari pengalaman solo traveling-nya, Dian merasa solo traveling bisa memberi kesan yang lebih sekaligus membuatnya lebih bersyukur dalam memaknai kehidupan.

“Solo traveling buat aku jadi me time. Senangnya, enggak sibuk foto-foto, karena kalau sama teman kan pasti sedikit-sedikit akan foto. Solo traveling menyenangkan, duduk di pinggir danau sambil dengerin lagu tiba-tiba nangis,” tambah Dian seraya tertawa.

Meski saat solo traveling, salah satu yang menjadi kendala adalah kesulitan untuk mengabadikan momen untuk berfoto. Namun, Dian memiliki triknya tersendiri. Bahkan, trik tersebut sempat ia bagikan kepada para pengikutnya dalam akun Instagram.

“Tanya mereka, ‘do you want me to take a photo of both of you?’ Habis itu biasanya dia nawarin balik, ‘do you want me to take a photo of you too?’”saran wanita pemilik nama lengkap Dian Wahyu Utami itu.

Kendati demikian, sebagai seorang muslimah yang menggunakan hijab dan melakukan perjalanan di negara minoritas Muslim, Dian tetap saja mendapatkan diskriminasi dari orang-orang setempat.

“Pas di kereta, tiba-tiba orang di sebelah aku pindah. Ya mungkin karena aku berhijab, tapi aku sih enggak masalah. Tipsnya, banyak tersenyum dan tetap memberikan imej yang baik,” tutupnya.

