KETIKA tubuh Anda sudah terlalu banyak terkontaminasi obat-obatan, risiko resisten terhadap obat pun semakin tinggi. Apalagi obat yang dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang.

Kesehatan tubuh bagian dalam pun bisa saja berisiko ketika Anda secara terus-menerus memasukan obat ke dalam tubuh. Tentunya hal ini tidak baik, mengingat faktor penyebab masalah kesehatan semakin mudah ditemui di lingkungan sehari-hari.

Nah, bicara mengenai masalah kesehatan karena obat, terapi alami yang mampu meminimalisir masalah tidak ada salahnya untuk dijajal. Salah satunya ketika Anda sudah terserang diabetes. Pengaturan tekanan gula darah tubuh yang terbilang susah bisa dikontrol dengan lebih mudah jika Anda mengonsumsi 4 bahan alami berikut ini.

Dilansir dari Sepalika, berikut 4 bahan alami tersebut:

1. Kunyit

Bahan alami ini sepertinya memiliki banyak manfaat. Selain penyedap rasa makanan, kunyit juga dipercaya mampu mengontrol gula darah Anda. Hal itu bisa terjadi karena kunyit memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan yang semuanya baik bagi penderita diabetes dalam mengontrol gula darahnya. Lebih jauh lagi, kandungan kurkumin yang ada di kunyit dipercaya efektif mengurangi kadar glukosa plasma.

2. Jahe

Bumbu masak ini juga tidak kalah populernya dengan kunyit. Bahkan, tidak hanya untuk makanan, jahe juga banyak dipakai sebagai pelengkap minuman. Perlu Anda ketahui, bahan alami ini dipercaya bisa menormalkan kadar gula darah, lho. Beberapa penelitian yang dilakukan pada tikus menunjukkan bahwa ekstrak jahe memiliki efek anti-hiperglikemik yang signifikan. Sifat tersebut mampu menurunkan kolesterol.

Kemudian, untuk para penderita diabetes, merekas biasanya sering menghadapi masalah acid reflux. Jahe ini menenangkan seluruh saluran pencernaan, dan itu yang membuat akhirnya penderita diabetes sangat direkomendasikan mengonsumsi jahe secara rutin.

3. Bawang Putih

Sebuah penelitian di 2005 mengenai efek anti-diabetes pada bawang putih diterbitkan dalam jurnal Phytomedicine. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa mengonsumsi bawang putih secara signifikan mengurangi glukosa, kolesterol, trigliserida, asam urat, dan kreatin.

Sementara itu bawang putih juga mampu menurunkan kadar kolesterol yang tinggi, yang mana kondisi tersebut merupakan salah satu komplikasi yang sering dihadapi penderita diabetes.

4. Kayu Manis

Menurut penelitian, kayu manis dipercaya memiliki efek positif pada pengontrolan glikemik dan profil lipid pada penderita diabetes tipe 2. Ini terjadi karena kayu manis mengandung polifenol 18%. Kayu manis juga dapat meningkatkan sensitivitas insulin dan kontrol glukosa darah.

Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Journal Of The American Board Of Family Medicine, kayu manis mampu menurunkan HbA1C sebesar 0,83% dibandingkan dengan obat standar yang hanya menurunkan HbA1C 0,37%.

