DETEKSI dini terkait kanker sudah seharusnya dilakukan. Bukan hanya meminimalisir risiko, tetapi juga menjadi pencegah atau penangkal pertumbuhan sel kanker yang bakal semakin menggerogoti kesehatan Anda.

Nah, sebagai bentuk pencegahan, Anda bisa mengonsumsi bahan alami yang direkomendasikan dokter sebagai tahap awal. Bukan hanya mudah didapatkan, dengan mengonsumsi bahan alami ini, dipercaya sel kanker bisa berkurang tingkat risikonya.

Dikutip dari Buku berjudul The Cancer-Fighting Kitchen, Second Edition: Nourishing, Big-Flavor Recipes for Cancer Treatment and Recovery karya Rebecca Katz dan Mat Edelson, berikut beberapa bahan alami yang dipercaya mampu menangkal pertumbuhan sel kanker di tubuh. Sedikit informasi, bahan-bahannya banyak ditemukan di dapur, lho!

1. Seledri

Dalam dunia medis, seledri dipercaya mampu menangkal pertumbuhan sel kanker yang ada di sel darah putih. Seledri juga dipercaya mampu membunuh radikal bebas yang memperburuk kondisi sel kanker tersebut. kandungan asetilenik yang ada di seledri juga dipercaya mampu menghentikan pertumbuhan sel tumor penyebab kanker.

2. Black Pepper

Black pepper mengandung asam hidroklorik yang mampu menjaga sistem pencernaan selalu baik. Dengan adanya kandungan itu juga dipercaya mampu melawan pembentukan sel kanker yang mungkin muncul di sistem pencernaan tubuh manusia. kandungan beta-karoten, kurkumin, dan selenium juga baik untuk kesehatan tubuh.

3. Kayu Manis

Rempah yang satu ini terbilang cukup banyak memiliki manfaat baik bagi kesehatan manusia. Kayu manis memiliki sifat penambah nafsu makan, mengobati sakit pencernaan, anti-inflamasi, antimicrobial, pun antibakterial. Nah, pada beberapa kasus pencegahan kanker, kayu manis juga dipercaya memiliki manfaat sebagai pencegah pemebntukan sel kanker, khususnya di usus.

4. Jahe

Pada percobaan yang pernah dilakukan, ternyata diketahui bahwa mengonsumsi jahe secara rutin ditambah dengan asupan protein yang baik dan sehat, dipercaya mampu mencegah tubuh Anda terkena kanker usus.

5. Bawang Putih

Rempah satu ini menjadi salah satu bumbu masak yang selalu ada di masakan. Tak hanya menyedapkan makanan, ternyata bawang putih juga punya manfaat baik bagi kesehatan usus. Tak hanya menyehatkan, meski aromanya kurang sedap, bawang outih juga mampu mencegah pembentukan sel kanker di usus. Rutin makan bawang putih tidak salah, lho!

(hel)