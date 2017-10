MENJADI salah satu brand fashion yang menyasar generasi milenial, The F Thing yang dulunya bernama Brand Outlet ID, terus berupaya memenuhi kebutuhan pasar fashion Indonesia.



Tampil di Jakarta Fashion Week 2018 menjadi gebrakan nyata eksistensi brand fashion yang sudah jalan sejak 2015 ini untuk menunjukan pada mata dunia bahwa street fashion generasi millenial pun bisa berkualitas baik.



Jika melirik pada show Sabtu malam (21/10/2017), koleksi yang ditampilkan The F Thing membawa kesan monokrom yang kuat. Pakaian ready-to-wear yang cenderung unisex tersebut membawa aksen Legiteamate yang ditambahkan di beberapa bagian koleksi.



Seperti misalnya di bagian kerah belakang, pinggir lengan dan pinggir celana. Ada juga pada beberapa koleksi yang dipasang aksen tali bertulis Legiteamate di bagian punggung belakang dengan pola menyilang.



Pada satu koleksi, The F Thing menampilkan koleksi outer seperti jubah boxing dengan tambahan sarung tangan tinju yang menjadi aksesori spesial yang dikeluarkan brand ini. Kesan sporty juga memang ingin ditampilkan The F Thing sebagai bagian dari citra generasi Y yang sporty.



Dijelaskan COO The F Thing Valencia Tanoesoedibjo, inspirasi Legiteamate yang ditampilkan The F Thing terinspirasi Generasi Y yang pernah berpengaruh dengan terobosan pola pikirnya.



"Kami coba kelompokan dalam dua kategori yang saling berseberangan. Satu sisi berkarakter egois, cuek, dan matrelialistis. Sedangkan, di sisi lain berkarakter cepat menerima perbedaan, lebih berpikiran terbuka, lebih kreatif, dan lebih ekspresif dalam menunjukan jati dirinya," papar Valencia pada Okezone, sebelum show dimulai.



Perlu Anda ketahui juga, tampilnya The F Thing di JFW 2018 berkat kerjasamanya dengan Lion Parcel sebagai jasa logistik. Tak hanya brand ini saja yang tampil, dalam runway yang sama juga tampil koleksi Lovo dan Noho yang lebih memgedepankan koleksi feminis yang simple and chic.

(ade)