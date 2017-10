SEPERTI yang telah diberitakan sebelumnya, bahwa Miss Indonesia 2017, Achintya Holte Nilsen kini sedang berada di China dalam rangka mengikuti kontes Miss World 2017.

Selama kurang lebih satu bulan, Tya-begitu dara ini akrab disapa bersama ratusan para ratu kecantikan dari berbagai negara lainnya menjalani proses karantina Miss World.

Bicara tentang proses karantina Miss World, walau proses karantina baru berjalan dalam hitungan hari. Serangkaian kegiatan yang padat, langsung menyambut para finalis.

Hal ini terlihat dari sebuah foto yang diunggah oleh Tya ke dalam akun Instagram pribadinya. Di mana ia dan para peserta lainnya, setelah sehari sebelumnya sampai di China, langsung melakoni jadwal kegiatan audisi "Dance of the World".

Dalam foto tersebut, nampak Tya mengenakan busana adat tradisional Bali lengkap dengan mahkota yang bertengger di atas kepalanya serta sebuah kipas di tangannya. Saat usai menjalani audisi "Dance of The World" tersebut, Tya menyempatkan diri untuk berpose bersama Miss Laos dan Miss Hong Kong.

Walau langsung dihadapkan dengan padatnya agenda, tampaknya Tya tetap enjoy menjalaninya. Hal ini tersirat dari pesan yang ia tuliskan sebagai keterangan foto.

"After the Dance of the World auditions with Miss Laos and Miss Hong Kong. By the way all the dance were SPECTACULAR, I love all the different styles and costumes, so in a awe all of this talent," tulis dara yang bisa berbahasa Norwegia ini.

Sementara itu, untuk mendukung Tya agar bisa berjaya di Miss World 2017, Anda bisa berpartisipasi secara langsung dengan cara mengunjungi situs resmi Miss World atau mengunduh aplikasi Miss World. Cari kontestan, pilih Indonesia, kemudian klik 'Vote'. Begitu juga dengan aplikasi MobStar, Anda pun perlu mengunduhnya terlebih dulu. Jika sudah, buka aplikasi, lalu cari nama 'Achintya Nilsen (yang terverifikasi), geser ke kanan untuk vote 'YES'. Dukungan aktif masyarakat Indonesia tentu sangat berarti untuk Tya agar langkahnya semakin mulus dan dekat meraih mahkota biru alias the blue crown tahun ini.

