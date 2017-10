MISS Indonesia 2017, Achintya Holte Nilsen saat ini tengah menjalani masa karantina Miss World 2017 di Sanya, China. Setelah mengikuti audisi menari, Tya dipilih untuk menceritakan tentang pemandian air panas alami di Indonesia.

Hal ini diceritakan Tya melalui Instagram pribadinya, @tyanilsen. Ia mengunggah foto dirinya yang berada di depan bangunan berwarna kuning dan hitam. Tya berpose dengan gaya melamun, menopang dagu dengan tangan kirinya.

Foto tersebut diambil oleh salah satu sahabat barunya, Miss Fiji, Nanise Rainima. Dalam keterangan foto, Tya mengungkapkan bahwa dirinya dipilih untuk menceritakan tentang pemandian air panas yang ada di Indonesia.

"Thinking about how beautiful and colorful all these buildings were down Old Street 😍

Hari ini saya juga di pilih untuk cerita tentang Natural Hot Springs di Indonesia ✨ [o] by the lovely @nanise.rainima," tulis Tya dalam keterangan foto.

Dalam keterangan lebih lanjut, Tya menjelaskan kepada salah satu akun yang bertanya tentang pemilihannya. Rupanya Tya harus diwawancarai di depan kamera bersama Miss Guatemala dan Miss Mesir.

Melihat unggahan Tya, netizen memberikan komentar yang menyemangati Tya selama mengikuti karantina.

"Go Tya.... We love you... I'm pretty sure you can make it till the top!!! @missworld ❤❤❤❤❤," tulis akun @aldisyhrzldevano_new.

"Tetap percaya diri aja, jangan gugup santai aja, Semangat @tyanilsen kamu pasti bisa," tulis akun @ishap9820_.

"yeay kabar baik lagi selamat Tya!! Ditunggu update kabar baik yang lainnya lagi," tulis @saninajiha.

Seperti diketahui, Indonesia memang memiliki banyak wisata alami, termasuk pemandian air panas. Selain dapat membuat tubuh menjadi rileks, pemandian air panas alami juga dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Beberapa pemandian air panas yang terkenal di Indonesia adalah Baturraden di Banyumas, Guci di Tegal, dan Ciater di Subang.

Memperkenalkan wisata yang ada di Indonesia merupakan salah satu misi Tya berada di karantina Miss World di China. Selain bercerita tentang pemandian air panas, Tya juga telah melakukan serangkaian kegiatan termasuk mengikuti audisi menari.

