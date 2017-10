BERKUMPUL bersama teman-teman baru, sambil menikmati aneka hidangan makanan yang lezat tentu menjadi hal yang menyenangkan bukan?

Inilah yang sedang dinikmati oleh Miss Indonesia 2017, Achintya Holte Nilsen yang diketahui sekarang sedang menjalani program karantina ajang Miss World 2017 di Sanya, China.

Dalam program karantina yang kurang lebih berlangsung selama satu bulan tersebut. Para ratu sejagad tersebut, tidak hanya saling berlomba satu sama lain namun juga tentunya saling mengakrabkan diri, salah satunya dengan menikmati acara pesta barbeque.

Akan tetapi, ternyata Tya diketahui harus menahan diri loh saat mengikuti pesta BBQ tersebut. Hmm, ada apa ya?

Well, ternyata menurut pengakuannya. Tya adalah seorang vegetarian, artinya ia tidak makan aneka daging-dagingan, dan hanya bisa menyantap hidangan sup labu. Hal ini ia ungkapkan langsung melalui akun laman Instagramnya.

"Dinner tonight at the Golf Club. It looked like delicious BBQ buffet, but sadly i could only eat the pumpkin soup (life of the vegetarian). Tapi dessert nya, saya harus benar-benar tahan diri untuk tidak makan semuanya, was so good," tulia Tya.

Wow siapa sangka ya, ternyata di usia yang masih muda. Seorang Tya sudah mantap untuk berkomitmen sebagai seorang vegetarian yang notabene adalah bukan perkara mudah untuk dijalani.

(ren)