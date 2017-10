ONLINE shop di Indonesia sudah menjamur. Dari yang serius sampai dengan yang asal jual. Namun, pada akhirnya juga yang berkualitas yang bakal bertahan.

Menjadi salah satu e-commerce kenamaan Indonesia, The F Thing (rebranding BrandOutlet.co.id, Red) yakin akan bisa bersaing di pasar Indonesia. Tak sekadar menjual produk yang mainstream, e-commerce ini menjamin produk yang dipasarkan berbeda dari yang lain.

Seperti yang dijelaskan Esti Djuwarta, CTO (Chief of Technical Officer) The F Thing, brand ini dijamin berbeda dari yang lain. Ada tiga hal yang menjadi pembeda. Yang pertama itu adalah brand ini menjual barang eksklusif. "Yang mana, e-commerce lainnya tidak memiliki bahkan tidak punya konsep keekslusifan," paparnya saat ditemui di Talkshow Lion Parcel X The F Thing, Jakarta Fashion Week 2018, Senin (23/10/2017).

Selanjutnya, Esti menjelaskan, di The F Thing ada beauty product yang masih baru banget dan didatangkan langsung dari Amerika. Keistimewaan ini juga yang membuat The F Thing berbeda dari yang lain.

Kemudian, karena keistimewaan itu juga, di brand ini pihaknya menjual juga sepatu limited edition yang susah ditemukan di tempat lain. "Karena alasan itu, sepatutnya memang brand ini bisa menginspirasi generasi milenial," tambahnya.

Perlu Anda ketahui, The F Thing tidak sekadar menjual barang melalui online saja. Brand ini juga membuka show case di The Gunawarman 2nd Floor, Jakarta Selatan. Tak sekadar menyediakan toko, papar Esti, customer juga bisa menukar kembali barang yang dibelinya jika dirasa ukurannya kurang pas.

Pemesanan langsung pun bisa dilakukan di offline. "Jadi, kami benar-benar berusaha untuk mempermudah customer kita. Tidak mau mempersulit mereka serta menyediakan produk yang berkualitas menjadi prioritas utama The F Thing," pungkas Esti.

Sementara itu, terkait dengan pengiriman barang, ternyata The F Thing bekerja sama dengan Lion Parcel. Salah satu penyedia jasa pengiriman yang kualitasnya tidak bisa diragukan lagi.

"Kami berusaha untuk menjadi penyedia jasa pengiriman yang berpatokan pada 4 pilar; aman, cepat, murah, dan menggunakan armada sendiri. Jadi, pelayanan pasti dinomorsatukan," terang Victor Ary, GM Sales Lion Parcel.

Dia menambahkan, usaha seperti The F Thing, yang merupakan usaha anak bangsa sudan sepatutnya diapresiasi dan didukung. "Kami ada untuk mendukung fashion lokal dan juga memberikan ruang pada mereka untuk mau mendistribusikan keluar Indonesia. Kami yakin The F Thing mampu melakukan itu," ungkapnya.

