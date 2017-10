JAUH dari kedua orang tua dan sanak keluarga, serta para sahabat tersayang memang bukan kondisi yang menyenangkan bagi setiap orang.

Terlebih lagi, di mana kondisi ini harus ditambah dengan keadaan harus bersaing dengan banyak orang dalam rangka memperebutkan sebuah titel predikat bergengsi.

Kondisi inilah yang sedang dirasakan oleh Achintya Nilsen, Miss Indonesia 2017 yang sedang sibuk mengikuti program karantina Miss World 2017 di China. Tidak ditemani oleh kedua orang tuanya, ataupun sanak keluarga. Tya diharuskan mampu beradaptasi bersosialisasi dengan banyak orang baru di lingkungan yang baru.

BACA JUGA:

Hujan Katak hingga Hujan Darah, 5 Fenomena Hujan Paling Menakutkan di Dunia

5 Desainer Indonesia Tampil di Los Angeles Fashion Week 2017

Foto Perdana Menteri Jepang saat Makan Es Krim Bikin Heboh

Batuk Tidak Kunjung Sembuh, Ini yang Dilakukan Tata Eks Tommy Soeharto, Meski Berat Hasilnya Menakjubkan

Dalam kondisi ini, mendapatkan seseorang yang bisa dijadikan teman tentunya jadi hal yang patut disyukuri bukan? Di masa karantina Miss World ini, Tya mengungkapkan ia ditempatkan satu kamar dengan Miss India, Manushi Chhillar.

Uniknya, sebelum dipasangkan menjadi teman satu kamar alias roomates. Tya bercerita, bahwa sebelumnya ia sudah bertemu secara tidak sengaja dengan Manushi di sebuah tempat yang tidak disangka-sangka.

"Met this beautiful lady for the first time at the airport bathroom (coincidentally), and then we ended up becoming roommates, and somehow always manage to end up together wherever we go," jelas Tya.

Di mana pesan yang dituliskan dara yang jago berbicara bahasa Norwegia ini kurang lebih menceritakan, bahwa sebelum dipasangkan menjadi roomates, ia sudah pernah bertemu Manushi pertama kali di kamar mandi bandar udara secara tidak sengaja. Hingga kemudian bisa dekat seperti sekarang, bahkan selalu bersama berdua selama menjalani masa karantina.

Wah lucu juga ya! Siapa sangka, awalnya bertemu di kamar mandi dan tidak saling mengenal, sekarang keduanya malah menjadi teman akrab.

(ade)