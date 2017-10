SEBAGAI wajah baru dari Brand Outlet ID, The F Thing semakin memantapkan kakinya di dunia fashion. Unit fashion e-commerce MNC Group ini semakin hari semakin menginspirasi generasi milenial dengan kontennya yang ciamik!

Dijelaskan CTO The F Thing Esti Djuarta, ada beberapa hal yang membedakan brand ini dengan e-commerce lainnya. Antara lain, adanya barang-barang limited edition yang susah dicari di tempat lain, beberapa produk luar negeri hanya dijual di The F Thing, dan juga barang-barang yang dijual didominasi barang eksklusif.

"Hal itu yang membuat The F Thing istimewa di mata konsumennya," tegas Esti saat diwawancarai Okezone di event Jakarta Fashion Week 2018, Senin malam, 23 Oktober 2017.

Esti melanjutkan, tidak sekadar menjual barang, The F Thing menawarkan fasilitas yang mana itu bisa menginspirasi generasi milenial dalam menciptakan sebuah karya. Jadi, beberapa look yang disajikan The F Thing diyakini sebagai sumber inspirasi anak muda dalam berkarya.

Tapi, sebetulnya, apa makna dari The F Thing itu sendiri?

Dipaparkan COO The F Thing Valencia Tanoesoedibjo, kata F dipilih sebagai titik berat rebranding Brand Outlet ID. Menurutnya, kata F selalu menjadi kata yang menarik. "Meski dianggap kasar atau eksplisit, kata F dipahami dan mampu diterima hampir semua kalangan secara universal, apalagi pada generasi milenial," katanya saat preskon Lion Parcel X The F Thing, di hari pertama Jakarta Fashion Week 2018, tadi malam.

Tak hanya itu, Valencia menambahkan, kata F juga bermakna komunitas atau cara yang positif dimana pihaknya punya tujuan untuk memiliki komunikasi yang baik dengan generasi milenial. "The F Thing menjadi komunitas atau wadah untuk mendukung generasi milenial dalam menjalani kehidupannya," tambahnya.

Nah, perlu Anda ketahui, makna F itu sendiri ternyata ada 3 filosofinya. Berikut penjelasannya:

1. Fashion

Ini bermakna The F Thing menyuport industri fashion Indonesia dengan misi membawa pemain mode lokal ke pasar Internasional. Beberapa caranya melalui liputan berita fashion dan lifestyle, tren, atau tip and trik, dalam konten video.

2. Fusion

The F Thing coba memadukan kedinamisan pemikiran modern dengan pengalaman dan kemapanan pola pikir konservatif yang diterjemahkan melalui platform online dan offline. Itu semua dilakukan agar mampu bersaing di pasar Internasional.

3. Forward

The F Thing juga punya keyakinan selalu bergerak maju untuk menjadi lebih besar dan lebih baik, mau itu internal maupun eksternal. The F Thing juga menjadi sumber inspirasi positif bagi komunitas milenials.

(ren)