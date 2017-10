CUACA di Ibu Kota Jakarta sekarang-sekarang ini memang sangat tidak bisa diprediksi, di mana saat di waktu siang hari sinar matahari sangat terik, namun tiba-tiba saja bisa turun hujan dengan deras, yang seketika membuat suhu dan hawa sekitar menjadi dingin.



Memasuki masa musim pancaroba seperti sekarang ini, bukan hanya harus pintar-pintar menjaga kesehatan dengan cukup istirahat dan makan makanan yang bernutrisi cukup.

Bicara fashion saat memasuki musim penghujan, haruslah tidak membuat diri menjadi gerah kepanasan, namun juga bisa dijadikan penghangat tubuh di saat hujan dan angin tiba-tiba menyerbu.



Nah, biasanya salah satu potongan busana andalan yang bisa dijadikan pilihan adalah jaket. Ya, dengan pemakaian jaket bermaterial bahan yang tepat, Anda tentunya tetap bisa terlihat stylish namun sekaligus fungsional tanpa harus membuat diri repot karena mengenakan beberapa lapis potong pakaian sekaligus.

Namun, sebagian wanita tidak disangkal masih sangsi jika harus bergaya memakai jaket, sebab khawatir terlihat tidak keren dan terlalu maskulin. Eits! Padahal dengan pemilihan model jaket dan padu-padan yang tepat, memakai jaket pun Anda masih tetap bergaya loh. Contoh misalnya seperti yang diperlihatkan oleh desainer kenamaan, Rani Hatta dalam pagelaran busananya di panggung runway Jakarta Fashion Week 2018 hari keempat, Selasa 24 Oktober 2017.



Mengusung tema 'Freedom' desainer cantik berhijab ini menampilkan kurang lebih sepuluh koleksi rancangan dengan tema warna hitam yang sengaja dipilih Rani agar bisa digunakan untuk setiap kesempatan acara, dengan didominasi oleh potongan jaket yang dipadu-padankan dengan berbagai outfit, mulai dari midi skirt, dress terusan, sampai mini skirt. Di koleksi ini, salah satunya Rani menampilkan padu-padan jaket panjang selutut warna hitam dengan dalaman blus putih polos yang dipasangkan dengan midi skirt warna hitam untuk memperoleh tampilan feminin chic.



Look selanjutnya, Rani memasangkan sleeveless outer sebagai jaket luaran warna coklat susu beraksen tali serut dengan one-piece dress warna hitam selutut yang multifungsi, karena bisa dipakai sebagai setelan bekerja, dan juga bisa dikenakan sekaligus sebagai outfit untuk hangout after office. Selain itu, untuk tampilan manis tidak terlihat terlalu maskulin namun tetap kasual, Anda bisa memadankan jaket berkerah model lengan panjang berwarna hitam beraksen zipper dan tali serut dengan inner outfit warna putih polos dan mini skirt.

Sementara itu, untuk tatanan rambut di pagelaran koleksi kali ini, Rani berkolaborasi dengan lini produk rambut ternama, L'Oréal Professionnel dengan menampilkan tema tatanan rambut 'It Looks Fall Winter 2017/2018 Bronde Contour" yang diwujudkan dengan gaya styling rambut kepang atau braid, messy looks, messy ponytail, sampai beach wave.

(ade)