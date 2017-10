ANDA penggemar buku dan film Hunger Games? Ada kabar baik untuk Anda. Karena wahana Hunger Games pertama di dunia telah dibuka di Dubai, Uni Emirat Arab.

Wahana bernama "The World of The Hunger Games" tersebut telah resmi dibuka pada 20 Oktober 2017 di Dubai Parks and Resorts. Wahana ini merupakan sebuah taman hiburan terintegrasi terbesar di dunia yang terinspirasi dari film Hollywood produksi Lionsgate, The Hunger Games.

Rekreasi unik yang terinspirasi dari kota Panem ini memiliki wahana interaktif, panggung hiburan, dan toko serta kafe tematik. Wahana ini juga melengkapi seluruh atraksi di zona Lionsgate, yang merupakan salah satu dari lima zona di Motiongate Dubai.

Di wahana ini, Anda bisa merasakan keseruan dan ketegangan seperti di dalam adegan film The Hunger Games. Anda bisa melihat konten film, video eksklusif, Effie Trinket dan Caesar Flickerman yang disiarkan di sejumlah layar.

Mohamed Almulla, Chief Executive Officer DXB Entertainment PJSC, perusahaan pemilik Dubai Parks and Resorts mengatakan, Dubai terus menjadi rumah untuk beberapa acara dan pertunjukan terbesar dan termegah di dunia.

"Kami sangat bangga dapat meluncurkan pengalaman terbaru di Dubai Parks and Resorts yang menjadi atraksi Hunger Games pertama di dhnia. The World of The Hunger Games membawa sebuah petualangan baru ke Motiongate Dubai tanpa biaya tambahan untuk pengunjung, yang akan memberikan pengalaman lebih bagi mereka," ujar Mohamed Almulla dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (24/10/2017).

Almulla menambahkan, atraksi terbaru di zona Lionsgate ini menghadirkan dua rollercoaster yang menegangkan. Dengan adanya wahana baru ini, maka kini Motiongate Dubai memiliki 100 atraksi.

Bagi penyuka tantangan, wahana Capitol Bullet Train yang menantang gravitasi dan melaju dengan kecepatan tinggi melintasi sebuah jalur tanpa ujung dengan teknologi futuristik khas Panem bisa menjadi pilihan. Pengunjung juga akan diundang oleh Presiden Snow untuk mengikuti tur Panem Aerial, sebuah tur udara yang melintasi zona menuju Capitol.

Jika ingin berbelanja, Anda bisa berburu cinderamata eksklusif di Panem Supply Co. Anda juga bisa menikmati waktu di kafe yang menawarkan pengalaman dunia dystopian di Panem.

Kemudian pengunjung bisa melanjutkan petualangan dengan menyaksikan pertunjukan langsung musik perkusi dari para penambang batubara Distrik 12 yang kreatif dan interaktif menggunakan alat-alat tambang mereka. Ada pula Peeta's Bakery yang terinspirasi dari tokoh Peeta Mellark yang menawarkan lebih dari 20 pilihan hidangan tematik dan minuman segar.

Tiket untuk masuk ke Motiongate Dubai sendiri baru saja diumumkan. Untuk wisatawan lokal, harganya sekira Rp610.500. Sedangkan untuk wisatawan asing, Anda perlu membayar Rp869.500.

(dno)