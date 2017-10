SEPERTI diketahui, tingkat kesadaran membaca masyarakat Indonesia cenderung masih jauh di bawah standar. Berdasarkan studi Most Littered Nation in the World 2016, minat baca di Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari 61 negara.



Hal ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk fenomena internet dan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Selain itu, peran orang tua dalam meningkatkan minat baca pada anak-anak pun dinilai masih kurang.



Melihat fakta tersebut, MNC Group membagikan lebih dari 1000 buku anak-anak ke beberapa titik taman baca di Indonesia. Kegiatan sosial ini merupakan hasil kerjasama MNC Group dengan salah satu perusahaan penerbit buku khusus anak-anak, Rabbit Hole.



Diakui oleh Devi Raissa, Co-founder Rabbit Hole, melalui kerjasama ini, ia berharap agar anak-anak Indonesia dapat memiliki akses dan fasilitas yang lebih memadai sehingga minat membaca pun akan meningkat.





"Impian besar kami adalah agar seluruh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak, dapat membaca buku-buku berkualitas. Selama ini kami kesulitan untuk mendistribusikan buku ke kawasan Timur Indonesia, karena biaya pengiriman terkadang jauh lebih mahal dari harga bukunya. Di sini MNC sangat membantu kami untuk mendistribusikan buku-buku tersebut," tutur Devi kepada Okezone, di bilangan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).



Hal senada juga diakui oleh Anggunita Swastya selaku staff CSR MNC Group. Kegiatan sosial ini merupakan bentuk kepedulian MNC terhadap generasi muda Indonesia, sekaligus untuk memperingati HUT MNC Group ke-28.

"Tahun ini MNC Peduli memang fokus terhadap isu lingkungan dan anak-anak. Untuk anak-anak, kami memiliki program generasi cerdas anak bangsa yang akan diisi dengan mengumpulkan 1000 buku dari karyawan-karyawan MNC, komunitas, dan siswa-siswi SMPN 27. Ada pula hiburan untuk anak-anak seperti dongeng, sulap, dan lomba. Acara ini akan dilangsungkan di dua tempat sekaligus yakni, RPTRA Kebon Sirih dan RPTRA Kebon Jeruk," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, acara puncaknya adalah gerakan peduli Sungai Ciliwung pada 29 Oktober mendatang. Setidaknya lebih dari 250 karyawan MNC akan membantu membersihkan sampah di Sungai Ciliwung, serta menebar bibit ikan kurang lebih 5.000 bibit.

