BICARA soal dunia fashion dan dunia modeling di Indonesia, rasanya tidak akan lengkap jika tidak menyebut nama supermodel satu ini.

Ya, siapalagi jikalau bukan Kimmy Jayanti. Di usia 26 tahun, Kimmy sudah menorehkan status sebagai supermodel kenamaan Tanah Air. Tidak heran Kimmy sudah mampu melakukan hal tersebut, pasalnya Kimmy sudah berkarier sebagai seorang model profesional sejak usia belia, tepatnya di usia 14 tahun.

Kurang lebih 12 tahun lamanya berkarier sebagai seorang model, Kimmy tentunya bukan hanya familiar dengan berbagai tren gaya busana. Seorang Kimmy juga pastinya tidak asing lagi dengan perputaran berbagai gaya make-up, alias riasan wajah. Kemudian, dari sekian banyak transfer gaya make-up yang telah ia lakoni, sebetulnya gaya riasan wajah seperti apa yang paling Kimmy senangi?

"Untuk gaya make-up, yang paling saya senangi adalah simple but statement. Artinya menonjolkan di bagian area tertentu, seperti hari ini misalnya statement di bagian mata dan bibir. Walaupun memang tidak mungkin ya kan untuk gaya sehari-hari make-up nya begini, but Kimmy sehari-hari statementnya lebih ke mata dan penggunaan lipstik," ungkap Kimmy kala ditemui Okezone di acara Jakarta Fashion Week, Selasa, 24 Oktober 2017 di Senayan City, Jakarta Pusat.

Untuk riasan wajahnya sehari-hari, model yang telah memiliki sekolah modeling sendiri ini menambahkan bahwa ia sangat memperhatikan make-up di area bagian kantung mata dan bibir.

"Saya punya masalah di bagian kantung mata, so as long saya bisa bikin kantong mata lebih fresh dan pulas lipstik warna-warna bold. Nah, itulah tampilan make-up Kimmy sehari-hari, tidak medok lebih natural saja. Istilahnya sekarang make-up no make-up, seperti i woke up like this tapi sebenarnya ya tetap pakai make-up," imbuhnya.

Dengan menonjolkan riasan di bagian bibir, dengan pemakaian lipstik. Maka tidak heran, soal pemakaian, Kimmy mengakui cepat sekali menghabiskan stok lipstiknya.

"Saya pakai lipstik bertahan dua minggu saja, karena setiap saat touch-up pakai lipstik, padahal produk lainnya, misal foundation itu bisa tahan 2-3 bulan baru habis, ya tiap wanita kan punya essential things yang dibawa kemana-mana, nah kalau Kimmy ya lipstik. Saya enggak mau lipstik saya itu enggak ada, maunya tebel saja gitu bibirnya," seloroh Kimmy.

