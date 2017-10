Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahudin Uno mengadakan lomba produk sepatu pantofel yang nyaman digunakan ke kantor sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas.

"Saya umumkan dengan ini UMKM di DKI Jakarta yang memproduksi sepatu pantofel untuk mendesain dan rancang sepatu yang nyaman dipakai," kata Sandi di Balakota DKI Jakarta, Rabu (25/10/2016), seperti yang dikutip dari Antaranews.

Selanjutnya akan dibentuk tim komitenya di bawah Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta, Irwandi dan tim One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) untuk memilih tiga sepatu terbaik sesuai Pergub," kata Sandi.

Dia mengharapkan sepatu tersebut bisa dipakai untuk lari, blusukan maupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang penuh dengan mobilitas.

"Hadiahnya akan dipikirkan termasuk bantuan untuk promosi ke depan,' kata Sandi.

Sandi yang sempat menjadi sorotan karena saat mulai bertugas sebagai Wagub DKI masih menggunakan sepatu kets.

Sepatu kets yang digunakannya ada produk dari peserta OK OCE yakni Hartono dengan merek 910.Budi Suyanto

(ren)