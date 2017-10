BICARA soal profesi make-up artis, Tidak dipungkiri, selama ini memang orang awam berfikiran bahwasanya semua make-up artis adalah sama, dengan pemahaman bahwa seorang make-up artis pasti bisa untuk semua jenis kepentingan. Baik itu acara pernikahan, kebutuhan fashion, hingga kebutuhan televisi.

Padahal nyatanya, make-up artis pun terbagi-bagi dalam beberapa kategori tersendiri. Ada make-up artis fashion, make-up artis spesialisasi wedding atau pernikahan, dan ada juga make-up artis komersial yang biasanya menangani untuk kebutuhan proses syuting televisi baik itu iklan produk, ataupun produksi sinematografi seperti sinetron dan film. Seperti yang dituturkan oleh make-up artis kenamaan Indonesia, Philipe Karunia.

"Kategori make-up artis itu sebenarnya macam-macam. Ada yang komersil doang, ada yang khusus untuk fashion saja, dan ada yang spesial untuk wedding. Nah yang sedikit ini, yang untuk fashion. Sejauh ini kebanyakan make-up artis itu yang buat wedding," ungkap Philipe saat dijumpai Okezone di Senayan, Jakarta Pusat belum lama ini.

Nah, salah satu yang sering dianggap sama adalah make-up artis fashion dengan make-up artis wedding. Sejatinya, walaupun sama-sama menangani soal riasan wajah, keduanya memiliki perbedaan loh. Apakah perbedaannya?

"Kalau make-up artis wedding itu, terbiasa dengan complexions yang pasti tebal. Semua dihajar, tonjolin riasan mata, pipi, bibir semuanya main. Nah kalau make-up artis fashion tidak, seorang make-up artis fashion harus punya skill untuk bisa mengatur complexions di wajah, sebab tidak semua make-up bisa diaplikasikan pukul rata semuanya tebal. Begitu juga soal permainan warna," jelasnya lagi.







Lebih lanjut, Philipe menerangkan bahwasanya kemampuan untuk mengatur complexions inilah yang membedakan antara make-up artis fashion dengan make-up artis wedding.

"Make-up artis fashion ini kurang lebih serupa dengan make-up artis komersial. Harus mengatur kompleksi make-up di wajah, agar bisa menampilkan gaya make-up no make yang flawless. Kemampuan inilah yang kebanyakan make-up artis lainnya tidak punya, karena kebanyakan inginnya pulasan make-up nya ya tebel, padahal kemauan klien tidak begitu," tambah Philipe.







Selain soal mengatur complexion pulasan make-up. Perbedaan lainnya yakni soal kemampuan menerjemahkan konsep-konsep fashion yang sangat beragam dan pengetahuan soal titik tebal pulasan make-up.







"Make-up artis fashion itu on demand, artinya dia harus bisa menerjemahkan all concepts yang beda-beda, harus bisa menyesuaikan dengan tema rancangan busana dari para desainer. Belum lagi untuk kebutuhan kamera, entah itu untuk foto katalog, look book, atau panggung runway. Istilahnya harus punya pakem, tidak bisa semua kemauannya sendiri. Kelebihan make-up artis fashion, tahu di mana satu dua titik (titik tebal) yang harus diberi statement supaya riasan di wajah ini bisa berbicara dan menunjang busana dari desainer itu sendiri," tutup pria yang baru saja meluncurkan buku make-up tersebut. .

(ade)