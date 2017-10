ADA ungkapan terkenal yang menyebutkan, bahwa musuh terbesar dari seorang wanita adalah wanita lainnya. Terlebih lagi jika dihadapkan pada suatu keadaan, di mana harus bersaing satu sama lain demi mendapatkan titel predikat terbaik. Tidak jarang, antara satu wanita dengan wanita lainnya saling sikut satu sama lain.

Tetapi, tampaknya ungkapan tersebut tidak berlaku bagi Achintya Nilsen dan para finalis Miss World 2017. Ya, Tya-begitu dara tersebut akrab disapa, dan ratusan ratu sejagad dari berbagai penjuru dunia sedang mengikuti masa karantina Miss World 2017 di China selama kurang lebih satu bulan.

Walaupun masing-masing bersaing saling memberikan upaya terbaik demi mendapatkan the blue crown alias mahkota biru Miss World, bukan berarti menjadikan Tya dan para finalis lainnya harus bermusuhan. Alih-alih bermusuhan satu sama lain, Tya dan para finalis lain malah saling mengakrabkan diri.

Bahkan melalui unggahan sebuah foto di laman akun Instagramnya (@tyanilsen), di hari karantina ke-5 ini, Tya memamerkan hadiah manis yang diberikan oleh sesama finalis, yakni Miss Rusia, Polina Popova. Polina diketahui memberikan Tya, Miss Indonesia 2017 sebuah boneka kecil berbentuk hewan anjing laut yang sangat imut-imut langsung dari Russia, yang juga kebetulan di mana hewan anjing laut tersebut adalah replikan anjing laut dari danau Baikal di Russia.

"Thank you for your adorable gift. These cute little creatures are seal from Lake Baikal in Russia, (and not pictured is @anniievans who gave delicious New Zealand chocolate. Thanks lovely," tulis Tya sebagai keterangan swafoto dirinya dengan Miss Russia, Polina Popova sambil memegang boneka anjing laut warna putih pemberian Polina tersebut.

Menurut keterangan dari pesan yang ditulis Tya di atas, diketahui bahwa Tya tidak hanya menerima hadiah manis dari Miss Russia, namun juga dari Miss New Zealand, Annii Evans yaitu berupa cokelat khas New Zealand.

Tidak sangka ya, di tengah-tengah persaingan sengit. Para finalis Miss World 2017, tetap akrab satu sama lain dan saling memberikan hadiah. So sweet!

(hel)