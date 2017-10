SEMUA orangtua menyadari bahwa pendidikan anak adalah hal mendasar yang harus dipenuhi demi mencerahkan masa depan. Memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak tentu sudah harus dimulai sejak perencanaan. Untuk itu, berbagai informasi dan referensi dibutuhkan demi bisa merencanakan yang terbaik dan optimal.

Untuk itu, PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life) kembali menggelar pameran edukatif, Sun Life Edufair 2017, pada 20-22 Oktober 2017 di Kota Kasablanka, Jakarta.

Pameran ini diselenggarakan untuk membantu keluarga Indonesia mendapatkan informasi komprehensif seputar kebutuhan pendidikan anak. Acara ini juga mempertemukan 20 sekolah formal dan 5 sekolah non-formal terbaik di wilayah Jabodetabek, orang tua, serta pakar pendidikan, dan ahli perencanaan keuangan Sun Life.

Presiden Direktur Sun Life, Elin Waty mengatakan, Sun Life Edufair 2017 merupakan wujud nyata komitmen serta kontribusi dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya memiliki perencanaan keuangan. “Terutama untuk memenuhi kebutuhan dana pendidikan yang terus meningkat setiap tahunnya,” ujar Elin.

Berdasarkan data IPSOS (The Value of Education, Higher and Higher, 2017) keluarga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama karena merupakan langkah awal dalam meraih kesuksesan anak. Begitu pentingnya peran pendidikan, sebanyak 86% orang tua di Indonesia memilih mengorbankan tabungan pensiun demi memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Hal itu didukung dengan fakta lebih dari 70 persen orang tua di Indonesia masih mengandalkan pendapatan bulanan untuk biaya pendidikan anak dan seperempatnya mengaku tidak memiliki referensi tentang besarnya dana pendidikan yang harus dialokasikan.

“Melalui Sun Life Edufair 2017, kami berharap pemahaman mengenai perkembangan dunia pendidikan akan terus meningkat dan semakin banyak keluarga Indonesia yang sadar untuk mulai menyusun perencanaan keuangan yang tepat untuk pendidikan anak,”ungkapnya.

Melalui acara ini, masyarakat dapat menggali informasi lebih dalam dari pakar pendidikan mengenai tema-tema menarik diantaranyapola asuh anak di era digital, serta tren pendidikan yang mampu meningkatkan potensi dan daya saing anak.

Sun Life memahami bahwa era digital juga berperan penting menambah wawasan anak untuk mencoba berbagai hal baru yang sesuai dengan minat dan aspirasi anak. Untuk itu, Sun Life juga menghadirkan sekolah non-formal, seperti sekolah musik, seni, robotik, coding, fotografi, jurnalistik, bahkan sekolah boga, sebagai referensi bagi keluarga Indonesia dalam membantu mengembangkan potensi anak.

“Sun Life Edufair 2017 menjadi momentum yang tepat untuk membangun perspektif terutama bagi generasi muda yang tumbuh di era digital. Perspektif baru ini penting karena memiliki implikasi pada perencanaan keuangan yang sesuai dengan pendidikan yang akan ditempuh. Dengan cara pandang baru yang sesuai dengan perubahan zaman, orang tua di Indonesia diharapkan mampu mempersiapkan

perencanaan keuangan yang tepat untuk mendukung keberlangsungan pendidikan putra-putrinya tanpa harus mengorbankan prioritas-prioritas lain seperti yang saat ini masih terjadi,” tutur Elin Waty.

Sun Life juga juga meluncurkan Bright Education (www.brightedu.co) – portal informasi yang menampilkan profil 25 sekolah di wilayah Jabodetabek yang dapat dijadikan referensi orang tua dalam memilih sekolah yang sesuai dengan minat dan aspirasi anak.

Portal Bright Education dilengkapi dengan fitur-fitur bermanfaat, seperti fitur Sekolah –informasi lengkap tentang sekolah-sekolah yang berpartisipasi dalam Sun Life Edufair 2017. Informasi tersebut meliputi lokasi, kurikulum, fasilitas di lingkungan sekolah, kegiatan ekstra-kurikuler yang dapat diikuti oleh siswa-siswi, penghargaan yang berhasil diraih oleh sekolah, administrasi, hingga testimoni tentang sekolah dari siswa-siswi dan orang tua.

Selain itu ada juga fitur Perbandingan/Komparasi. melalui fitur ini, orang tua dapat membandingkan sekolah yang diminati dengan cara mudah, dengan memilih tingkat pendidikan, lokasi, nama sekolah, dan mengisi data pribadi. Selanjutnya akan keluar hasil perbandingan secara lengkap yang membantu orang tua menentukan pilihan sekolah yang sesuai. Dan berbagai fitur lainnya seperti fitur Kalkulator serta fitur Artikel.

Sun Life Edufair 2017 diharapkan menjadi sarana yang dapat mendukung orangtua dalam menjadikan anak-anak Indonesia sebagai Generasi #LebihBaik.

