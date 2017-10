ACHINTYA Holte Nilsen tengah mengikuti kegiatan karantina jelang malam final Miss World 2017 di Sanya, China. Tya, sapaan akrabnya, akan berjuang memperebutkan titel dan mahkota Miss World 2017 bersama ratusan kontestan wanita cantik lainnya.

Sebagai seorang yang memiliki pengalaman serupa sebelumnya, Miss Indonesia 2015, Maria Harfanti pun memberi dukungan kepada Tya agar bisa sukses dalam menjalani serangkaian kegiatan Miss World. Maria juga berharap agar Tya bisa memberikan yang terbaik untuk negara tercinta, Indonesia.

"Semangat dan sukses ya untuk karantina Miss World 2017. Kamu sudah berjuang sekuat tenaga, maka berikanlah yang terbaik untuk Indonesia. I can see you shining on the final! Go fight win Tya! God bless!," ucap Maria kepada Okezone melalui pesan singkat, belum lama ini.

 

Menurut dara cantik asal Yogyakarta ini, Tya merupakan sosok perempuan yang pekerja keras dan pantang menyerah. Ketulusan Tya dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial pun juga terpancar.

"Saya melihat semua usahanya selama persiapan menuju Miss World 2017. Ketulusannya dalam melaksanakan berbagai kegiatan sosial juga terpancar. Saya berdoa smoga Tya diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas di Miss World," tutur Maria.

Terakhir, Maria juga berharap agar Tya bisa kembali mengharumkan nama Indonesia dengan mencetak prestasi tiga besar di ajang Miss World.

"Harus bisa 3 besar lagi dan mengharumkan nama Indonesia. Kalau bisa pecah telur dan jadi Miss World," tutup Maria.

