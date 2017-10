AKHIR 2017, industri mode kembali mengumumkan dua nominasi nama sebagai Model of The Year. Siapa sajakah mereka?

Ya, Chairman British Fashion Council, Dame Natalie Massenet dan Nadja Swarovski mengumumkan para nama nominee dalam ajang penghargaan Fashion Awards 2017. Salah satu kategori yang akan diumumkan pada bulan Desember nanti adalah 'Model of The Year 2017'.

The Hadid atau Hadid bersaudara kembali masuk dalam daftar nominasi. Keduanya bersaing untuk mendapatkan gelar tersebut. Ini bukan suatu yang mengherankan mengingat Gigi dan Bella memang kerap wara-wiri di sejumlah fashion show.

Pada 2015 lalu, Gigi Hadid memenangkan gelar 'Model of The Year'. Penghargaan itu bukan kali pertamanya diraih oleh kekasih Zayn Malik itu. Sebelumnya, Gigi Hadid telah lebih dulu meraih gelar yang sama di acara penghargaan model serupa. Menerima penghargaan tersebut tentu menambah deretan prestasi yang ditoreh perempuan berusia 21 tahun itu.

Kemudian, pada 2016 Bella Hadid menyabet gelar Model of The Year. Dalam akun Instagram-nya, Bella sempat mengucapkan rasa terima kasihnya kepada setiap orang di industri mode yang telah memberikan vote kepada dirinya.

Selain Gigi dan Bella Hadid, ada nama-nama model lainnya yang masuk ke dalam nominasi Model of The Year. Di antaranya Adwoa Aboah, Winnie Harlow, serta model pendatang baru Kaia Gerber yang mencuri perhatian saat pekan mode dunia beberapa waktu lalu.

Lantas, siapakah yang akan memenangkan gelar Model of The Year? Akankah salah satu dari Hadid bersaudara akan memenangkannya? Ataukah justru Kaia Gerber yang menyabet piala Model of The Year selanjutnya? Well, kita tunggu saja, ya. Demikian seperti dilansir Femalefirst, Jumat (27/10/2017).

