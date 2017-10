SETIAP orang pasti ingin mengenakan pakaian dan item fesyen yang nyaman. Agnez Mo berbagai tipsnya supaya tetap lancar beraktivitas dan tak salah kostum.

Melihat gaya sehari-hari pelantun Long As I Get Paid tersebut bisa berbeda-beda setiap hari. Kadang Agnez mendadak pakai baju feminim atau malah jad tomboi dalam berbagai kesempatan.

Bagaimanapun, Agnez sosok selebriti yang banyak fans dan gayanya pun bisa dicontoh. Berikut lima tips gaya berpakaian nyaman ala Agnez Mo yang dirangkum Okezone, Kamis (26/10/2017).

BACA JUGA:

Harus nyaman

Kalau ingin memilih pakaian yang dikenakan setiap hari pasti harus nyaman. Termasuk Agnez, selalu pilih item fesyen nyaman, meski terlihat nyentrik.

"Fesyen style buat saya pertama harus nyaman. Terserah mau gayanya seperti apa, seperti saya kadang bisa feminin atau tomboi sekalipun. Whatever it is that makes me smile when i look at the mirror," tuturnya.

Sesuaikan dengan momen acara

Setiap wanita pasti repot memilih busana atau dress code saat mendatangi sebuah acara. Agnez Mo mencontohkan, saat dia bernyanyi mungkin bisa mengenakan kostum dengan model detail yang nyentrik. Nah, di saat mendatangi sebuah acara dengan dress code feminim, dia pakai high heel. Di saat ingin casual, gayanya bisa cuma sekedar pakai T-Shirt dan jeans, lalu pakai sneakers.

"Setiap hari saya pakai gaya baju berbeda. Hari ini saya ingin lebih tomboi. Esok Hari ingin feminin dengan pakai heels. Seperti sekarang, baju super feminin dipasangkan dengan heels" imbuhnya.

Sesuaikan dengan cuaca sekitar

Pakaian yang nyaman juga harus disesuaikan dengan cuaca. Saat cuaca dingin tentunya Anda tak patut berbusana serba terbuka. Begitu sebaliknya, saat cuaca panas Anda tak patut mengenakan jaket.

"Enggak mungkin kan kalau hujan saya cuma pakai short pants. Sementara pas panas pakai jaket. Jadi sesuaikan dengan cuaca ya," bebernya.

Sesuaikan dengan karakter

Masing-masing orang punya karakter berbeda-beda. Termasuk saat berpakaian, pasti punya style yang berbeda pula. Menurut Agnez, setiap orang harus percaya diri dengan style yang dipilihnya. Jangan memaksakan jika pakai pakaian yang tidak cocok. Bisa-bisa jadi salah kostum dan dikomentar oleh banyak orang.

BACA JUGA:

Pilih alas kaki nyaman

Wanita punya banyak pilihan alas kaki yang bisa digunakan. Termasuk heels, sneakers, flat shoes, sandal, dan sebagainya. Tentunya alas kaki yang digunakan juga bisa dipadu-padankan dengan pakaiannya.

"Kalau saya sedang ingin tampil super feminim, jelas pakai heels. Padahal saya tipe orang enggak betah pakai heels, pasti nanti langsung ganti sandal jepit," pungkasnya.

(ndr)