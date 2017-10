SEBELUMNYA undangan pernikahan putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu dengan Bobby Nasution telah beredar dengan bahasa Indonesia. Baru-baru ini, undangan versi bahasa Inggris juga beredar di Grup WhatsApp.

Dalam undangan tersebut, diawali dengan kalimat Basmallah. Kemudian tertulis "In the name of Allah SWT, the most beneficent and the most merciful. It is our moment to celebrate the love that unites our children".

Tertulis nama Kahiyang Ayu sebagai putri dari Joko Widodo dan Iriana. Sementara pasangannya adalah Muhammad Bobby Afif Nasution, putra dari Almarhum Erwin Nasution dan Ade Hanifah Siregar. Tulisan nama kedua mempelai dicetak dengan warna keemasan.

Undangan tersebut dimaksudkan untuk mengundang keluarga dan kerabat agar turut hadir dalam acara ijab qobul yang akan dilaksanakan pada 8 November 2017. Dari undangan tersebut, tertulis acara akan dilakukan pada pukul 08.30 hingga 10.00 WIB.

Sementara lokasinya berada di Graha Saba Buwana, 80B Letjend. Soeprapto ST. Sumber, Solo. Di bawahnya tertulis harapan tamu yang diundang dapat hadir bergabung dalam momen istimewa tersebut.

"It is an honour and pleasure for us if you can join the sacred moment to give your blessing to our beloved children".

Namun pesan yang disampaikan dalam undangan tak berakhir begitu saja. Di bagian akhir undangan, tertulis bahwa keluarga Presiden Jokowi tidak menerima tamu di kediaman pribadinya di Solo.

"With all due respect, we are sorry to inform you that we do not receive guest at home".

Undangan tersebut dicetak di atas kertas berwarna putih dengan warna merah dan emas pada tepinya. Desainnya terlihat sederhana. Di sampingnya terlihat sedikit bentuk gunungan wayang dalam nuansa emas yang tercetak di kertas berwarna merah.

Belum jelas berapa jumlah undangan yang dikeluarkan dalam bahasa Inggris. Sebelumnya, sang kakak, Gibran Rakabuming selaku ketua panitia pernikahan menjelaskan bahwa undangannya memang berkonsep sederhana. Dengan desain gunungan pada sampul, bagian dalamnya hanya menggunakan selembar kertas.

Rangkaian acara pernikahan Kahiyang dan Bobby sendiri disebutkan akan berlangsung mulai 7 November 2017. Akan ada sejumlah prosesi adat Jawa yang dilakukan dalam acara tersebut.

(hel)