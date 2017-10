PRIA mana sih yang tidak merasa senang dan beruntung, saat wanita yang dinikahinya adalah termasuk wanita yang jago memasak.

Keberuntungan inilah yang dirasakan oleh penyanyi terkenal dunia, John Legend. Siapa yang tidak tahu sih, bahwasanya sang istri, Chrissy Teigen adalah seseorang yang tak hanya cantik namun juga pintar memasak. Lalu, dari sekin banyak masakan sang istri, menu apa yang menjadi favorit pelantung hits "All of Me" tersebut?

Untuk menu masakan favorit dari sang istri yang dinikahinya pada 2013 lalu tersebut, John sebagaimana dikutip Thedailymeal, Kamis (26/10/2017) menyebutkan bahwa dirinya untuk sekarang ini sangat menyukai chicken pot pie dan French onion soup hasil racikan Chrissy. Namun menariknya, John di kesempatan yang sama juga menungkapkan ada satu menu yang ia nilai bahwa dirinya masih lebih andal membuatnya dibandingkan Chrissy, yakni sajian ayam goreng.

Sementara itu, John dan Chrissy sendiri memang dikenal sebagai pasangan suami-istri yang hobi makan. Bahkan, hanya untuk sekedar camilan saat menonton film di rumah. John dan Chrissy sampai memiliki mesin dispenser nacho cheese dan mesin pembuat hot dog yang ditempatkan sengaja di dalam ruangan teater film di rumah, agar bisa menonton film sambil menyantap kudapan khas bioskop tersebut.

Memiliki istri seorang juru masak seperti Chrissy, John tentu terbiasa dengan aneka makanan lezat di rumah setiap saat. Namun karena kesibukannya sebagai seorang penyanyi dengan jadwal tur konser yang padat, mengharuskan dirinya untuk terbiasa menyantap hidangan makanan selain buatan sang istri.

Lebih lanjut disebutkan, saat sedang sibuk berkeliling ke berbagai tempat untuk tur konser. Untuk menu makanannya, pria 38 tahun ini diketahui saat sarapan akan menyantap banyak omelet putih telur, lalu hanya menyantap ayam dan sayur-sayuran untuk menu makan malamnya.

Sesekali John juga akan menyantap pasta dan pizza jika saat berada di Italia. Tidak ubahnya seperti orang umum kebanyakan, dua jenis makanan ini, diungkapkan John sebagai salah satu makanan favoritnya.

(ren)