TUBUH manusia dilengkapi dengan sistem daya tahan tubuh. Sistem ini berfungsi untuk membunuh bakteri atau kuman yang hendak menginfeksi tubuh. Hanya saja, sistem ini perlu dijaga kekuatannya agar bisa bekerja optimal.

Kekuatan daya tahan tubuh dipengaruhi oleh kecukupan vitamin dan mineral setiap harinya. Tubuh perlu mendapatkan asupan vitamin C, B 12, A, E, mangan, seng, dan magnesium. Maka tak heran jika orang dianjurkan untuk mengonsumsi lima porsi buah dan sayur setiap hari karena makanan tersebut mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk daya tahan tubuh.

“Hingga kini saya jarang menemukan orang yang benar-benar mengonsumsi lima porsi buah dan sayur setiap hari. Kebanyakan hanya dua sampai tiga porsi saja setiap minggu. Tentu hal itu tidak optimal untuk menjaga daya tahan tubuh,” tutur seorang ilmuwan nutrisi, Dr Matthe Lantz Blaylock, BS, PhD, MP NLP, ACMC saat ditemui dalam sebuah acara, Kamis (25/10/2017).

Banyak yang lebih memerhatikan konsumsi vitamin dan mineral bila tubuh sudah mulai tidak enak atau mengeluarkan tanda-tanda ingin sakit. Cara itu tidaklah salah, namun hasilnya kurang efektif. Tubuh tetap akan terserang infeksi karena daya tahan tubuh sudah terlanjur menurun. Disebutkan Dr Matthew, sebaiknya konsumsi vitamin dan mineral dilakukan secara teratur setiap hari.

“Saya sering menganjurkan agar orang lebih proaktif dibanding reaktif untuk menjaga kesehatan. Jangan tunggu hingga sakit baru konsumsi vitamin dan mineral. Konsumsi vitamin dan mineral secara teratur setiap hari memberikan banyak pengaruh pada tubuh. Sebut saja vitamin C. Tubuh paling tidak membutuhkan 400 mg vitamin C setiap hari. Vitamin C berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh dan bertindak sebagai kolagen sintesis yang bisa menjadi pembatas agar kuman tidak masuk dan menginfeksi tubuh,” jelas Dr Matthew.

Selain vitamin C, mineral yang penting untuk daya tahan tubuh adalah seng. Bila dikonsumsi secara teratur, seng dapat membunuh virus sebelum masuk ke tubuh. Seng juga bisa mengurangi lama waktu infeksi jika tubuh terserang penyakit.

Banyaknya vitamin dan mineral yang harus dipenuhi kadang membuat orang bingung makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi. Sebenarnya makanan seperti jamur, tempe, gandum, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan mengandung banyak vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh. Tapi sebagian orang mungkin tidak bisa mengonsumsi keseluruhan makanan sekaligus. Lalu cara apa yang bisa dilakukan?

“Saya sangat menyarankan untuk mengonsumsi suplemen guna memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh,” saran Dr Matthew. Menurutnya, suplemen tidak masalah dikonsumsi setiap hari asalkan kandungannya sesuai dan digunakan dengan wajar.

