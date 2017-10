SERANGKAIAN kegiatan masih terus berlangsung di karantina Miss World 2017 di China. Belum lama ini, ratusan kontestan cantik dari seluruh dunia itu mengikuti audisi untuk fast track talent.

Sadar banyak yang menunggu kegiatan terbarunya saat karantina, Achintya Nilsen pun mengunggah beberapa foto di akun Instagram seusai mengikuti audisi tersebut. Saat audisi, Tya, sapaan akrabnya, tampil cantik dalam balutan gaun tanpa lengan bersiluet duyung warna silver. Gaun dengan aksen shimmer itu diketahui merupakan rancangan desainer Jacob Adhitya melalui lini Jacob Adhitya Couture.

Penampilannya kian sempurna dengan perhiasan berupa anting dan gelang. Rambutnya yang panjang ditata setengah sehingga membuat penampilan Tya tampak anggun.

"Talent auditions the other day," tulis Tya di sisi keterangan foto yang diunggahnya.

Seperti diketahui Tya menampilkan kebolehannya dalam memainkan alat musik perkusi yang berasal dari Afrika, yaitu Marimba menggunakan dua buah alat pukul yang disebut Mallet.

Tidak main-main, agar tampil maksimal di fast track talent competition ini, Tya memboyong sendiri alat musik Marimba tersebut langsung dari Indonesia ke China.

 

Tya mengaku sangat senang dan beruntung bisa melihat beragam talenta yang diperlihatkan para kontestan Miss World 2017. "Feeling extremely lucky that I was able to watch most of ladies present their varying talents. And so proud of the talent my yellow team has," kata dara cantik perwakilan Nusa Tenggara Barat itu.

Nah, jangan lupa untuk mendukung Tya agar sukses di ajang Miss World 2017. Anda bisa mengunjungi situs resmi Miss World atau download aplikasi Miss World. Cari kontestan, pilih Indonesia, kemudian klik 'Vote'.

Untuk aplikasi MobStar, Anda pun perlu mengunduhnya terlebih dulu. Jika sudah, buka aplikasi, lalu cari nama 'Achintya Nilsen (yang terverifikasi), geser ke kanan untuk vote 'YES'.

