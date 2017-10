SIAPA yang tidak ingin mencapai kesuksesan di usia muda? Menjadi pengusaha dan memiliki banyak uang rasanya impian banyak orang. Namun tak banyak yang bisa mengalaminya. Salah satu orang yang beruntung adalah Kylie Jenner.

Di tahun 2015 lalu, Kylie mengeluarkan produk kosmetik yang diberi label Kylie Cosmetics. Penjualan dari produknya mulai dari Lip Kit, blush on, hingga highlighter. Sejak awal kemunculannya, produk kosmetik tersebut banyak digemari oleh kaum perempuan. Maka tak heran jika penjualan produk terus mengalami peningkatan.

Hal itu tentu berbanding lurus dengan pendapatan yang didapatkan Kylie. Melansir dari Cosmopolitan, Jumat (27/10/2017), dari penjualan produknya, adik dari Kendall Jenner ini meraup keuntungan $ 420 juta atau setara dengan Rp 5,7 triliun. Di usianya yang baru menginjak 20 tahun, pendapatan sebesar itu adalah jumlah yang fantastis. Belum lagi pendapatannya yang lain.

Ya, selain menjual produk kosmetik, Kylie adalah seorang model dan bintang reality show. Bersama dengan saudaranya yang lain, klan Kardashian-Jenner, Kylie mengisi acara Keeping Up with the Kardashian. Belum lagi reality show Life of Kylie. Bisa dibayangkan berapa jumlah keseluruhan pendapatan .

Melihat keberhasilan yang diraih Kylie, maka tak heran jika namanya muncul dalam KTT CEO Women’s Wear Daily. Walau begitu, tampaknya Kylie belum puas dengan perkembangan bisnisnya saat ini. Dia masih ingin menambah produk kosmetik lainnya. Hal ini diungkapkan oleh sang ibu Kris Jenner.

Kepada Us Weekly, Kris mengungkapkan bahwa anak perempuannya itu masih memiliki rencana lain dalam bisnisnya. “Apa yang dijalaninya saat ini baru permukaan. Masih banyak produk yang ingin dia keluarkan, tapi masih berkaitan dengan produk kosmetiknya saat ini,” tutur Kris.

Dalam beberapa waktu ke depan, Kylie mungkin berencana mengeluarkan kosmetik berwarna. Dijelaskan oleh Kris, masih banyak potongan teka-teki yang harus disatukan apabila anaknya itu ingin menciptakan keseluruhan lini kosmetik. Kita lihat saja produk apa yang akan dikeluarkan selanjutnya.

Selain Kylie, sang kakak, Kim Kardashian juga mengeluarkan produk kosmetik yang banyak digemari. Label kosmetik yang dikeluarkan Kim adalah KKW Beauty dengan produk highlighter dan contour kit.

