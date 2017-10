JIKA dibandingkan dengan negara-negara maju sebut saja seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan masih banyak lagi lainnya, Indonesia memang bisa dibilang masih kurang.

Namun dengan kondisi sebagai negara berkembang, bukan berarti kaum muda negeri ini tidak memiliki prestasi berskala internasional yang membanggakan.

Mulai dari bidang industri sinematografi, menyanyi, hingga olahraga, sederet prestasi dunia telah diukirkan oleh sederet sosok pemuda Indonesia. Penasaran siapa saja sosok-sosok pemuda Indonesia membanggakan ini? Berikut penjelasannya.

Joe Taslim

Sempat menjadi seorang atlet judo nasional yang telah meraih banyak penghargaan. Sewaktu sebelum menjadi aktor terkenal seperti sekarang, Joe saat menjadi atlet telah menorehkan diri sebagai juara judo se-ASEAN dan menyabet medali emas di ajang South East Asia Judo Championship Singapore 1999 dan medali perak di SEA Games 2007.

Kiprahnya sebagai aktor, mulai dilirik publik saat memerankan tokoh sersan Jaka, di film The Raid 2012 lalu. Kesuksesan film The Raid jadi pintu gerbang untuk ayah tiga orang anak ini menapaki karir di Hollywood, dengan membintangi seri film Fast & Furious yang ke 6 bersama Vin Diesel dan Dwayne Johnson. Kemudian, Joe juga diketahui membintangi film besutan sutradara Gareth Evans yang berjudul ‘The Night Comes for Us’, juga film Star Trek Beyond.

Prestasi lainnya yang belum lama ini ditorehkan oleh Joe ialah, di mana dirinya terpilih sebagai Best APAN Star Award dari The APAN Star Awards 2016 di Seoul lalu bersama aktor-aktor benua Asia lainnya seperti Song Joong Ki, Thanayong Wongtrakul, Narimiya Hiroki, Kim Hee Sun, dan Jessy Mendiola.

Rio Haryanto

Di usia muda, pembalap Rio Haryanto sudah mampu menorehkan prestasi yang tidak main-main. Mengawali debut di ajang Formula Asia 2008 lalu, pembalap kebanggaan Tanah Air ini pada 2016 lalu diketahui telah debut di ajang balap Formula One (F1) di seri pembuka GP Australia di sirkuit Albert Park, Melbourne. Menjajal ajang FI, Rio dikontrak oleh tim asal Inggris, Manor Racing.

Disebutkan lebih lanjut, masih di tahun yang sama, Rio menjadi orang Indonesia pertama yang memenuhi syarat untuk mendapatkan FIA Super Licence, yang notabene merupakan syarat yang wajib dimiliki calon pilot F1 karena Rio berkesempatan untuk menjajal mobil F1 milik Marussia Virgin Racing dengan menyelesaikan 79 lap pada sebuah uji coba pembalap muda F1 di Sirkuit Silverstone, Inggris.

Prestasi internasional Rio tentunya belum berhenti sampai di sini, walau masih terhitung sebagai pembalap muda, Rio sudah mengantongi titel juara kedua pada Feature Race di seri Bahrain dan juara pertama di GP2, Sprint Race di Austria. Dari lima belas race yang dihelat sepanjang musim, Rio telah berhasil menyabet podium tertinggi sebanyak 11 kali. Ditambah lagi pada kompetisi GP3, pada 2010 dan 2011 lalu Rio sukses menorehkan namanya di posisi kelima dan ketujuh. Sangat menginspirasi bukan?

Sandhy Sondoro

Tahun 2009 mungkin bisa dibilang sebagai tahun yang tidak bisa dilupakan oleh Shandy Sondoro. Pasalnya, di tahun tersebutlah dirinya berhasil menjadi juara di festival internasional. New Wave yang dihelat di Latvia. Tidak tanggung-tanggung, festival tahunan yang dijuarai oleh Shandy ini diikuti oleh peserta yang datang dari berbagai penjuru dunia.

Mulai dari Latvia, Kazakhstan, China, Italia, Indonesia, Polandia, Finlandia, Perancis, Ukraina dan Rusia. Prestasi pemuda satu ini, belum berhenti sampai disitu saja loh! Sebab baru-baru ini, tepatnya bulang Juli 2017 lalu, Shandy diketahui sukses menyabet juara pertama di ajang kompetisi musik internasional di Rusia, , White Nights of St. Petersburg.

Shandy menyabet titel terbaik dari yang terbaik, Grand Prix Winner. Menariknya, sebenarnya kompetisi ini seharusnya dihelat selama tiga hari. Namun, karena nilai Shandy sudah terlalu sempurna di dua hari pertama, maka diputuskan kompetisi ini hanya dilangsungkan selama dua hari saja karena tidak ada lagi peserta lain yang memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan nilai perolehan Shandy.

Dalam kompetisi tersebut, disebutkan Shandy berhasil menyingkirkan peserta lain seperti Tina Eve dari Israel yang menjadi juara kedua, lalu Prima dari Thailand di posisi ketiga, disusul oleh George Gakis dari Yunani di posisi keempat, dan terakhir ada The Russians dari Rusia.

Owi-Butet

Dari bidang olahraga, prestasi membanggakan datang dari cabang olahraga bulutangkis yang ditorehkan oleh sosok Tontowi Ahmad dan Liliyana Natsir atau yang biasa dikenal Owi-Butet. Tahukah Anda, bahwa Owi dan Butet adalah pemegang ranking satu dunia setelah berhasil mengalahkan pasangan nomor satu dunia, Zheng Siwei/Chen Qingchen dalam kejuaraan BWF World Championship.

Gelar juara dunia bagi keduanya kali ini, adalah kali keduanya setelah pada 2013 lalu Owi-Butet juga sukses menyingkirkan pasangan asal Tiongkok, Xu Chen-Ma Jin. Disebutkan, bisa dikatakan hampir setiap tahun pasangan ini meraih gelar juara. sOwi-Butet sebagai pemuda Indonesia, telah meraih banyak gelar mulai Prancis Super Series, Badminton Asia Championships, Singapore Open, Malaysia Open, All England, sampai peraihan medali emas di Olimpiade 2016 lalu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikian sebagaimana dirangkum Okezone dari berbagi sumber.

(dno)