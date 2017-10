TIDAK terasa, hari ini, Jumat 27 Oktober 2017 sudah kurang lebih satu pekan Miss Indonesia 2017, Achintya Nilsen menjalani program karantina ajang kompetisi kecantikan bergengsi Miss World 2017 di China.

Menjalani masa karantina selama kurang lebih satu bulan lamanya, Tya-begitu dara ini akrab disapa tentunya dihadapkan pada serangkaian agenda sehari-hari yang sangat padat. Sebut saja mulai dari reherseal, mengikuti forum ekonomi, berlomba di berbagai kategori fast track, hingga mendatangi tempat-tempat spesial di China.

Seperti misalnya hari ini, di mana melalui laman akun Instagram resmi pribadinya (tyanilsen), dara yang andal memainkan alat musik marimba ini memberikan kabar teranyar tentang aktivitasnya. Tya berkunjung ke museum sutra di China, tepatnya Hang Zhou Wensli Silk Museum.

Bisa berkesempatan mendatangi, mengagumi sekaligus bisa mempelajari nilai kearifan budaya lokal setempat, dirasakan Tya menjadi kesempatan berharga yang sangat ia syukuri.

"First stop of Hang Zhou ~ Wensli silk museum. Always full of awe when learning of artistic creations of different countries and their origin stories. And always thankful to the Miss World Organisation and New Silk Roads for the continuous surprises you manage to give us," jelas Tya sebagai keterangan foto dirinya.

Untuk urusan penampilan sepertinya Tya memilih bergaya kasual untuk kegiatan hari ini. Seperti yang terlihat di dalam foto, di mana dirinya tetap terlihat cantik walau hanya dalam balutan outfit kasual, yakni sweater warna coklat serta aksesori berupa syal warna jingga dengan tatanan rambut simpel, dengan gaya dikuncir kuda.

Sementara itu, sambil terus update kegiatan teranyar Tya selama di karantina di China. Jangan absen untuk terus memberikan dukungan untuk Tya melalui sosial media, lewat cara mengunjungi situs resmi Miss World atau mengunduh aplikasi Miss World.

Cari kontestan, pilih Indonesia, kemudian klik 'Vote'. Bisa juga melalui aplikasi MobStar (yang sudah diunduh terlebih dahulu. Jika sudah, buka aplikasi, lalu cari nama 'Achintya Nilsen (yang terverifikasi), geser ke kanan untuk vote 'YES'.

Dukungan aktif masyarakat Indonesia tentu sangat berarti untuk Tya agar langkahnya semakin mulus dan dekat mengharumkan nama Indonesia di panggung ajang Miss World 2017.

(hel)