ISTILAH Kids Zaman Now memang sedang happening. Istilah ini merujuk ke kebiasaan generasi milenial yang dianggap nyeleneh dan beda dari generasi sebelumnya, yatu anak 90an, baby boomers hingga anak muda generasi sumpah pemuda.

Kids Zaman Now konon lebih berjiwa adventurous dan mudah bosan dengan rutinitas dibanding generasi sebelumnya, makanya mereka hobi traveling. Karena Kids Zaman Now ini unik dan beda, ada beberapa kebiasaan mereka yang terasa baru dibandingkan para traveler di masa sebelumnya.

1. Menentukan destinasi traveling berdasar media sosial

Ada banyak akun-akun traveling yang hampir tiap beberapa jam sekali mengunggah postingan dan foto traveling. Misalnya @liburanbali dan @jogjaku. Juga dari para digital influencer yang hobi traveling hampir tiap minggu. Kids Zaman Now menggunakan postingan mereka sebagai rekomendasi tempat traveling. Tak jarang Kids Zaman Now menentukan destinasi traveling berdasar foto yang mendapat banyak likes di instagram.

2. Ramai – ramai update aktivitas traveling di media sosial

Saat sedang traveling, kadang Kids Zaman Now lebih sibuk update detail aktivitasnya mulai dari bangun, makan, di mobil/ kereta/ bus sampai soal destinasi wisata yang dikunjungi. Update-nya pun tak cuma foto bahkan video. Aplikasi yang sedang ngetren di kalangan Kids Zaman Now adalah insta story dan instagram. Sementara path mulai banyak ditinggalkan Kids Zaman Now.

