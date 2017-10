GENERASI milenial adalah sekarang. Mereka yang hidup di era ini tentunya berbeda dengan mereka yang hidup di generasi Y. Apalagi zaman sebelumnya.

Perbedaan yang terasa tidak hanya dalam tehnologi dan juga perkembangan fashionnya. Tapi juga masalah persepsi. Salah satunya adalah penilaian mengenai sosok ideal pemuda yang diimpikan.

(Baca juga: OKEZONE WEEK-END: Lumayan Bikin Senyum, Meme Tentang Sumpah Pemuda Juga Tak Lepas dari Candaan)

Menurut survey yang dilakukan Okezone, Sabtu (28/10/2017), ternyata masih lebih banyak yang menyukai pemuda zaman last, lho. Sepertinya, image pemuda zaman now kurang positif, di lihat dari beberapa kasus yang terjadi. Seperti sosok pembangkang, aneh-aneh, sampai dengan yang sudah di luar nalar manusia.

(Baca juga: OKEZONE WEEK-END: Bersumpah Tidak Melulu Dilarang Kok! Begini Hukum Sumpah dalam Islam)

Terkait dengan hasil survey, berikut beberapa komentar netizen menanggapi pertanyaan, "bagaimana sosok ideal pemuda zaman now dan zaman last?"

Diutarakan akun Instagram @gloriasetyvani, idelanya pemuda zaman now dan zaman last tentunya berbeda 180 derajat. Salah satu hal yang membedakan adalah masalah persepsi melihat sosok ideal itu sendiri.

(Baca juga: SEXUAL HEALTH: Berdasarkan Zodiak, Ini Pasangan Seks yang Cocok untuk Anda)

Menurut Gloria, pemuda zaman now itu idelanya sosok pemuda yang berpikiran maju dan luas. "Sesederhana mau baca dan cari tahu informasi lebih tentang segala hal," tulisnya dalam komentar.

Gloria menambahkan, hal tersebut perlu dilakukan selain untuk menyaring informasi yang faktual atau hoax, rajin mencari informasi juga diperlukan pemuda agar tidak hanya bisa mengundang debat kusir. "Nggak usah yg muluk-muluk, tapi mau terbuka dengan hal baru aja dulu. Itu udah top," tambahnya.

(Baca juga: Pukau Mata Fashion People, Closing JFW 2018 Tampilkan Koleksi Berbahan Daur Ulang Sampai Gaya 60-an)

Kemudian, untuk pandangannya mengenai idealnya pemuda zaman last, Gloria menerangkan bahwa sosok Soekarno lah sang pemuda ideal tersebut. "Seperti bung karno atau Benyamin Sueb. Gus Dur pun bisa. Walaupun kolot, tapi memiliki pemikiran yang maju dan ngga nyinggung-nyinggung sara, ras, maupun agama," pungkasnya.

Sementara itu, persepsi lain datang dari @gitanwng. Menurut dia, zaman now kurang bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitar. "Pemuda zaman now itu individualis banget," tulisnya.

Sementara itu, untuk pemuda zaman last, menurut Gita, kebanyakan dari mereka masih mau untuk membantu sesamanya. "Intinya, kalau pemuda zaman last itu mau peduli pada sesamanya. Itu yang bikin saya lebih suka dengan pemuda zaman last," tambahnya.

Begitu juga yang diutarakan @summerpopsicle_. Baginya, pemuda zaman now kurang tahu sopan santun. Jadi, susah untuk tahu bagaimana sosok idealnya. "Nah, kalau pemuda zaman last itu lebih baik dan tahu sopan santun. Itu yang membedakan mereka," paparnya.

(hel)