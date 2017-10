SEMANGAT membara hidup pada jiwa-jiwa anak muda yang bergerak dalam kegiatan sosial. Di Tanah Air, ada beberapa figur publik yang berkutat dalam berbagai kegiatan sosial.

Tujuannya tak lain adalah menularkan semangat positif kepada orang lain. Beberapa kegiatan sosial yang dimaksud adalah dalam bidang kesehatan serta pendidikan.

Siapa saja mereka? Simak ulasannya seperti telah dirangkum Okezone berikut ini:

Chelsea Islan

Berawal dari sang ibu, Samantha Barbara yang terkena kanker payudara ketika Chelsea duduk di bangku SMA, Chelsea pun kerap menyuarakan pentingnya deteksi dini kanker payudara. Beberapa tahun belakangan, Chelsea didapuk menjadi Brand Ambasador untuk yayasan kanker Love Pink.

Karenanya, ia pun sering mengkampanyekan untuk mendeteksi payudara. Kampanye ini sering dilakukan dalam acara fun walk yang diikuti banyak wanita dari berbagai daerah. Chelsea sendiri kini mengaku lebih aware pada kesehatannya dan sering check up bersama sang ibu.

Maudy Ayunda

Prestasi aktris yang satu ini tak hanya gemilang di dunia hiburan. Salah satu yang patut dibanggakan dari Maudy Ayunda adalah kegigihannya dalam belajar. Maudy menjadi perbincangan hangat ketika berhasil masuk ke Oxford University di Inggris yang notabene adalah universitas rangking satu di dunia versi Times Higher Education (THE).

Namanya semakin melambung ketika Maudy lulus 3 tahun kemudian dan menjadi lulusan Indonesia pertama di jurusan Politics, Philosophy & Economics (PPE) di Oxford University. Di kampusnya, Maudy dikenal aktif berorganisasi. Ia tergabung dalam Oxford Economics Society dan bertugas mengundang pembicara untuk berbagai acara. Prestasi Maudy juga terlihat ketika dirinya pernah menjadi pembicara termuda dalam forum global The Regional Conference Evaluate the Millennium Development Goals & Looks to Creating & Foundation for the Post 2015 di Bali.

Achintya Nilsen

Usianya baru 18 tahun. Namun Tya sudah melaju ke ajang kecantikan Miss World mewakili Indonesia. Gadis kelahiran Bali ini telah terpilih menjadi Miss Indonesia 2017 dan mengalahkan 33 perwakilan dari seluruh Indonesia. Sebelum bertolak ke Sanya, China, untuk mengikuti serangkaian karantina Miss World, Tya telah melakukan kegiatan sosial di Desa Girijaya, Sukabumi.

Sebagai bagian dari project Beauty with a Purpose, Tya membantu memberi pemahaman gizi pada masyarakat setempat. Tya juga membantu menanam sayur-sayruan di lahan yang belum dimanfaatkan. Sehingga dapat berguna bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan pemenuhan gizi yang baik dari sayur-sayuran.

(ren)